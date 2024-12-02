GQ Men Of The Year Ödül Töreninde Boy Gösteren Sıla ve İlker Kaleli Çiftinin Uyumu Göz Kamaştırdı!

Derin şarkı sözlerini güçlü sesiyle harmanlayarak seslendirdiği aşk şarkılarıyla tanıdığımız ünlü şarkıcı Sıla ve gerçekçi oyunculuğu karşısında neredeyse ceket ilikleyeceğimiz başarılı oyuncu İlker Kaleli'nin aşkını artık bilmeyen kalmamıştır. Uzun bir süredir birliktelik yaşayan çift, GQ Men Of The Year gecesine de beraber katıldı. Gecede 'Uluslararası Başarı' ödülünü alan sevgilisini yalnız bırakmayan Sıla, kıyafet tercihinde de Kaleli'nin siyah smokinine de siyah renkli bir elbise giyerek eşlik etti. Çifttin göz kamaştıran uyumu dikkat çekti.