GQ Men Of The Year Ödül Töreninde Boy Gösteren Sıla ve İlker Kaleli Çiftinin Uyumu Göz Kamaştırdı!
GQ Men Of The Year Ödül Töreninde Boy Gösteren Sıla ve İlker Kaleli Çiftinin Uyumu Göz Kamaştırdı!
Derin şarkı sözlerini güçlü sesiyle harmanlayarak seslendirdiği aşk şarkılarıyla tanıdığımız ünlü şarkıcı Sıla ve gerçekçi oyunculuğu karşısında neredeyse ceket ilikleyeceğimiz başarılı oyuncu İlker Kaleli'nin aşkını artık bilmeyen kalmamıştır. Uzun bir süredir birliktelik yaşayan çift, GQ Men Of The Year gecesine de beraber katıldı. Gecede 'Uluslararası Başarı' ödülünü alan sevgilisini yalnız bırakmayan Sıla, kıyafet tercihinde de Kaleli'nin siyah smokinine de siyah renkli bir elbise giyerek eşlik etti. Çifttin göz kamaştıran uyumu dikkat çekti.
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Sıla deyince akla acıklı aşk şarkıları geliyor biliyoruz. Fakat başarılı şarkıcının kendi aşk hayatı şarkılarında kurduğu o 'kavuşulamayan aşklar' diyarından çok uzakta son yıllarda.
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Sıla ve İlker Kaleli çifti öylesine birbirlerine aşıklar ki gerek sosyal medya paylaşımlarında gerekse de kariyerlerinde birbirlerine olan destekleriyle biz de bu aşkı resmen somut olarak görebiliyoruz. Öyle ki geçtiğimiz ay ikili birlikte Harbiye sahnesinde Sıla'nın yeni şarkısını birbirlerinin gözlerinin içine baka baka beraber söylemişlerdi.
GQ Men Of The Year ödül gecesi bu akşam gerçekleşti. Bu gecede 'Uluslararası Başarı' ödülünü alan İlker Kaleli'yi bu sefer de sevgilisi Sıla yalnız bırakmadı.
Kameralar karşısında boy gösteren ikilinin uyumlu kıyafet tercihinden tutun da 'biz buradayız' diyen beden dillerine kadar uyumlu oluşları epey dikkat çekti. Siyah rengin asaletini avantaja çeviren ikilinin sade ama bir o kadar da iddialı imajları onları gecenin en yakışan çiftlerinden biri yapmaya yetti de arttı bile.👇
Sizler Sıla ve İlker Kaleli çiftinin uyumu hakkında ne düşünüyorsunuz, Sizce 'bu akşamın en asil çifti ödülü'nü bizler de onlara verelim mi?👇
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