GQ Men Of The Year Ödül Gecesine Katılan Oyuncu Burcu Kıratlı Aşk Hakkında Konuştu: ''Kalbim Hiç Kapanmadı!''
GQ Men Of The Year Ödül Gecesine Katılan Oyuncu Burcu Kıratlı Aşk Hakkında Konuştu: ''Kalbim Hiç Kapanmadı!''
Geçmiş yıllarda 'Peri Masalı' ve 'Bizim Hikaye' gibi filmlerde rol alan oyuncu Burcu Kıratlı'yı en son 'Yıldızlar Bana Uzak' isimli diziyle televizyon ekranlarında izlemiştik. Oyunculuğunun yanı sıra aşk hayatıyla da gündeme gelen Kıratlı, 2018 yılında şarkıcı Sinan Akçıl ile evlenmişti. Ardından ayrılan çift 2021'de tekrar nikah masasına oturmuş ve ikinci şansları da yaver gitmeyince 2022 yılında kesin olarak boşanmıştı. O dönemden beri yeni bir aşkla anılmayan Burcu Kıratlı, katıldığı ödül gecesinde kendisine yöneltilen aşk sorularını yanıtlandırdı.
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'Diriliş Ertuğrul' dizisiyle yıldızı parlayan daha öncede farklı yapımlarda yer alan güzel oyuncu Burcu Kıratlı'yı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Kendisi 2018 yılında ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile dünyaevine girmişti. O yıllarda oldukça ses getiren bu evlilik fazla uzun sürmemiş ve çift boşanmıştı. Aşklarına ikinci şansı veren çift, 2021 yılında yeniden 'evet' demiş ama yine olduramayarak 2022 yılında net bir şekilde yollarını ayırmıştı.
Bu gece GQ Men Of The Year ödül törenine katılan Burcu Kıratlı, cesur elbisesiyle göz kamaştıran Kıratlı geceye yalnız katıldı. Akçıl'dan sonra yeni bir aşkla gündeme gelmeyen oyuncuya magazin muhabirleri aşk hakkındaki düşüncelerini sordu.
Kıratlı, “Aşk her yerde, aşksız olur mu? Kalbim hiç kapanmadı, her zaman açık” diyerek romantizme, sevmeye ve sevilmeye her zaman açık olduğunun sinyalini vermiş oldu.
Burcu Kıratlı'nın röportajının tamamı için👇
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