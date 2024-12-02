GQ Men Of The Year Ödül Gecesine Katılan Oyuncu Burcu Kıratlı Aşk Hakkında Konuştu: ''Kalbim Hiç Kapanmadı!''

Geçmiş yıllarda 'Peri Masalı' ve 'Bizim Hikaye' gibi filmlerde rol alan oyuncu Burcu Kıratlı'yı en son 'Yıldızlar Bana Uzak' isimli diziyle televizyon ekranlarında izlemiştik. Oyunculuğunun yanı sıra aşk hayatıyla da gündeme gelen Kıratlı, 2018 yılında şarkıcı Sinan Akçıl ile evlenmişti. Ardından ayrılan çift 2021'de tekrar nikah masasına oturmuş ve ikinci şansları da yaver gitmeyince 2022 yılında kesin olarak boşanmıştı. O dönemden beri yeni bir aşkla anılmayan Burcu Kıratlı, katıldığı ödül gecesinde kendisine yöneltilen aşk sorularını yanıtlandırdı.