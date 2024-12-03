Önce Instagram'daki Güzel Kızları Şimdi de X Kullanıcılarını Diline Dolayan Teoman'dan 'Negatif Bir' Açıklama!

Ünlü rock şarkıcısı Teoman, son günlerde yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme gelmeyi başarıyor. ''Instagram'daki güzel kızları takip ediyorum'' açıklamasından sonra ünlü şarkıcıdan bir de Twitter(X) hakkında bir yorum geldi. Anladığımız kadarıyla tüm sosyal medya platformlarını bir şekilde diline dolamaya niyetli olan sevilen şarkıcımız bu sosyal mecra hakkında pek de olumlu konuşmadı.