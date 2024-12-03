Önce Instagram'daki Güzel Kızları Şimdi de X Kullanıcılarını Diline Dolayan Teoman'dan 'Negatif Bir' Açıklama!
Önce Instagram'daki Güzel Kızları Şimdi de X Kullanıcılarını Diline Dolayan Teoman'dan 'Negatif Bir' Açıklama!
Ünlü rock şarkıcısı Teoman, son günlerde yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme gelmeyi başarıyor. ''Instagram'daki güzel kızları takip ediyorum'' açıklamasından sonra ünlü şarkıcıdan bir de Twitter(X) hakkında bir yorum geldi. Anladığımız kadarıyla tüm sosyal medya platformlarını bir şekilde diline dolamaya niyetli olan sevilen şarkıcımız bu sosyal mecra hakkında pek de olumlu konuşmadı.
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Serseri, Aşk Kırıntıları ve İki Yabancı gibi birçok unutulmaz şarkıyı seslendiren Teoman'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi uzun yıllardır müzik sektöründe ve oldukça başarılı albümlere imza atıyor.
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Kendisi en son bu yıl ''ben, zargana, deus ex machina'' ismini verdiği albümünü yayınladı. Fakat ünlü şarkıcı son günlerde müzik hayatındaki başarılarından ziyade gündelik hayata ilişkin yaptığı açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Öyle ki kendisi Instagram üzerinden takip ettiği güzel kızları önce 'vazo'ya benzetmiş ardından da güzel kızları hayatına renk gelsin diye takip ettiğini açıklayarak bizleri beyaz duvara bomboş bakacak şekilde bir akıl durgunluğuyla baş başa bırakmıştı.
Teoman bu sefer de Twitter(X) hakkındaki düşüncelerini dile getiren bir açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı, ''Twitter, insanların kafayı üşüttüğü bir yer haline geldi. Aşırı tansiyon, kavga, sansasyon var. Çok negatif bir yer.'' diyerek kendince bir eleştiride bulundu.
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