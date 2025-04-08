CHP'den TRT Bandrol Ücreti için Yasa Teklifi: "Vatandaşın Üzerindeki Yük Hafifletilsin!"
CHP'den TRT Bandrol Ücreti için Yasa Teklifi: "Vatandaşın Üzerindeki Yük Hafifletilsin!"
Ülkemizde yaşanan son olayların ardından TRT gündemi epey meşgul etmişti. Aybüke Pusat, Furkan Andıç, Boran Kuzum, Başak Gümülcinelioğlu ve Eray Ertüren Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak boykot çağrısı yapmalarının ardından çalıştıkları TRT dizilerinden çıkarıldılar. Ayrılık haberlerinin ardından TRT'ye tepkiler yükseldi, kanalın vergi konusu da gündeme geldi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Burhanettin Bulut, TRT Bandrol Ücreti’nin kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yasa teklifi sundu.
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"TRT'nin geliri halktan alınan vergilere dayanıyor."
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“Vatandaşlar haklı olarak tepki gösteriyor.”
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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