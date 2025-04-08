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CHP'den TRT Bandrol Ücreti için Yasa Teklifi: "Vatandaşın Üzerindeki Yük Hafifletilsin!"

CHP'den TRT Bandrol Ücreti için Yasa Teklifi: "Vatandaşın Üzerindeki Yük Hafifletilsin!"

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
08.04.2025 - 13:29

Ülkemizde yaşanan son olayların ardından TRT gündemi epey meşgul etmişti. Aybüke Pusat, Furkan Andıç, Boran Kuzum, Başak Gümülcinelioğlu ve Eray Ertüren Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak boykot çağrısı yapmalarının ardından çalıştıkları TRT dizilerinden çıkarıldılar. Ayrılık haberlerinin ardından TRT'ye tepkiler yükseldi, kanalın vergi konusu da gündeme geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Burhanettin Bulut, TRT Bandrol Ücreti’nin kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yasa teklifi sundu.

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"TRT'nin geliri halktan alınan vergilere dayanıyor."

"TRT'nin geliri halktan alınan vergilere dayanıyor."

Bulut, '3093 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığına sundu.

Teklifin gerekçelerini açıklayan Bulut, TRT’nin büyük oranda vatandaşlardan alınan vergilerle finanse edildiğine dikkat çekti. Elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırıldıktan sonra bu gelir kaybının cep telefonları, bilgisayarlar, tabletler ve benzeri elektronik ürünlerdeki bandrol ücretleri artırılarak telafi edilmeye çalışıldığını hatırlattı. TRT’nin 2021-2023 yılları arasında bandrol gelirlerinin yaklaşık 30 milyar liraya ulaştığını da vurguladı.

TRT'nin, halkın vergileriyle yayın yapan bir kamu kurumu olmasına rağmen, tarafsızlık ilkesinden uzaklaştığını savunan Bulut, kurumun iktidarın sesi haline geldiğini belirtti. Anayasa ve ilgili yasalara aykırı davranıldığını dile getirerek, “TRT yalnızca iktidarın haberlerine yer veriyor, muhalefeti yok sayıyor. Bu durum halkın vergileriyle yayın yapan bir kuruma yakışmıyor,” dedi.

“Vatandaşlar haklı olarak tepki gösteriyor.”

“Vatandaşlar haklı olarak tepki gösteriyor.”

TRT’nin toplumun tüm kesimlerine eşit mesafede durması gereken bir yayın organı olması gerektiğini söyleyen Bulut, kurumun mevcut haliyle halkın büyük kesimini dışladığını ifade etti. Sanatçılara uygulanan sansürlerden siyasi reklam engellemelerine kadar birçok uygulamanın kamuoyunda ciddi tepkilere yol açtığını belirtti.

Bulut, bandrol ücretlerinin artık vatandaşın sırtında ciddi bir mali yüke dönüştüğünü ve bu adaletsiz yapının son bulması gerektiğini dile getirdi. Hazırlanan yasa teklifinin, bu yükü hafifletmek ve kamu yayıncılığının halk yararına işlemesini sağlamak adına atılmış bir adım olduğunu söyledi.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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