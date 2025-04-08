CHP'den TRT Bandrol Ücreti için Yasa Teklifi: "Vatandaşın Üzerindeki Yük Hafifletilsin!"

TRT’nin toplumun tüm kesimlerine eşit mesafede durması gereken bir yayın organı olması gerektiğini söyleyen Bulut, kurumun mevcut haliyle halkın büyük kesimini dışladığını ifade etti. Sanatçılara uygulanan sansürlerden siyasi reklam engellemelerine kadar birçok uygulamanın kamuoyunda ciddi tepkilere yol açtığını belirtti.

Bulut, bandrol ücretlerinin artık vatandaşın sırtında ciddi bir mali yüke dönüştüğünü ve bu adaletsiz yapının son bulması gerektiğini dile getirdi. Hazırlanan yasa teklifinin, bu yükü hafifletmek ve kamu yayıncılığının halk yararına işlemesini sağlamak adına atılmış bir adım olduğunu söyledi.