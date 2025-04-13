Emrah Safa Gürkan Ülkedeki Özgürlük Tanımına Dair Nokta Atışı Bir Tespit Yaptı!

İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra herhangi bir paylaşım yapmadığı için ilk günlerde eleştirilen Gürkan X hesabından açıklama yapmıştı.

'Arkadaşlar kurgudan yeni çıktım akşama da program olacak. 075x özetle buraya yazacağım ama popomu zamanında kaldıramamdan dolayı bu kadar ağır hakaretler etmeden bir bekleseydiniz, program çekelim dedik kurgusu uzun sürdü. Neyse durun yazıyorum eve yeni geldim... Sadece sizi yarı yolda bırakacağımı düşünmeniz üzdü yaw. Benim çok bir olayım yok yani kimseden beklentim falan da yok.

Bayram tatili vermiştim çekim için. Ekibi topladım çektik, akşama da programı gelecek. Ben buradayım. Hep buradayım, kimse de endişe etmesin.Yani yaşlılarla duracak değilim naftalin kokusu.' demişti.

'Geç geliyor olabilirim ama iyi geliyorum' diyen Gürkan, 23 Mart'ta Saraçhane'deki mitinge katılıp 'Geldim' pankartı açmıştı.