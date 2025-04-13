Emrah Safa Gürkan Ülkedeki Özgürlük Tanımına Dair Nokta Atışı Bir Tespit Yaptı!
Tarihçi ve akademisyen Emrah Safa Gürkan özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra yaptığı siyasi açıklamalarla gündeme geliyor. Bu kez de T24 yazarı Ebru D. Dedeoğlu'na konuşan Gürkan yine dikkat çekici bir röportaj verdi. Emrah Safa Gürkan'ın “Bu ülkenin geleceğini biz değil, çocuklarımız kurtaracak. Bizden bir şey olmaz.” sözleri öne çıktı.
Kaynak: T24 / Ebru D. Dedeoğlu
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Son dönemlerin en popüler tarihçilerinden bir tanesi olan Emrah Safa Gürkan ülke gündemine dair açıklamaları ve paylaşımlarıyla sıkça ön plana çıkıyor.
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Geçtiğimiz gün de T24'ten Ebru D. Dedeoğlu'nun sorularına yanıt veren Emrah Safa Gürkan yine nokta atışı ifadeler kullandı.
"Prangaları kendimiz takıyoruz ve sonra onlarla yaşamayı 'özgürlük' sanıyoruz"
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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