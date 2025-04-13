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WhatsApp Yazışmaları Ortaya Çıkmıştı: Konya’da Görevden Uzaklaştırılan 2 Doktor Gözaltına Alındı

WhatsApp Yazışmaları Ortaya Çıkmıştı: Konya’da Görevden Uzaklaştırılan 2 Doktor Gözaltına Alındı

Konya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.04.2025 - 16:28

Konya’da bulunan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli doktorların WhatsApp yazışmaları ifşa olmuştu. Doktorların kadın hastalar hakkında ifadeleri ise büyük tepki çekmişti.

İfşa olan WhatsApp kayıtları sonrasında görevden uzaklaştırılan 2 doktor polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Doktorların kadın hastalar hakkında yorumları büyük tepki çekmişti.

Doktorların kadın hastalar hakkında yorumları büyük tepki çekmişti.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışan ve kadın hastaların fiziksel özellikleri ile ilgili yorumlar içeren mesajlar atan doktorların WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. 

Atılan mesajların sosyal medyada paylaşılması üzerine Sağlık Bakanlığı ve üniversite tarafından soruşturma başlatılarak iki doktor görevden uzaklaştırıldı.

Ortaya çıkan WhatsApp yazışmaları 👇

Ortaya çıkan WhatsApp yazışmaları 👇

2 doktor gözaltına alındı

2 doktor gözaltına alındı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca da iki doktor hakkında, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak' suçlarından soruşturma başlatılarak, doktorların gözaltına alınması talimatı verildi. 

Tahkikat çerçevesinde 2 doktor polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Doktorlar, emniyetteki işlemlerinin ardından Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan doktorların görüntüleri 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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patatessoğan lobisi

Peki hastalara fazla radyasyon veren hastaneler ile ilgili gelişme var mı? Konu sadece burada gördüğüm yazışmalarsa orantısız bir ceza var diyebilirim. Yok b... Devamını Gör

AysberK

Doktor!!!!!! bi zamanlar ne kadar da SAYGIN!!!! bir meslekti...yaziklar olsun!

Jonathan

İnsanda yok ise edep, neylesin medrese, mektep. Okusa Alim olsa yine merkep, yine merkep. Necip Fazıl K.