WhatsApp Yazışmaları Ortaya Çıkmıştı: Konya’da Görevden Uzaklaştırılan 2 Doktor Gözaltına Alındı
Konya’da bulunan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli doktorların WhatsApp yazışmaları ifşa olmuştu. Doktorların kadın hastalar hakkında ifadeleri ise büyük tepki çekmişti.
İfşa olan WhatsApp kayıtları sonrasında görevden uzaklaştırılan 2 doktor polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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Doktorların kadın hastalar hakkında yorumları büyük tepki çekmişti.
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Ortaya çıkan WhatsApp yazışmaları 👇
2 doktor gözaltına alındı
Gözaltına alınan doktorların görüntüleri 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Peki hastalara fazla radyasyon veren hastaneler ile ilgili gelişme var mı? Konu sadece burada gördüğüm yazışmalarsa orantısız bir ceza var diyebilirim. Yok b... Devamını Gör
Doktor!!!!!! bi zamanlar ne kadar da SAYGIN!!!! bir meslekti...yaziklar olsun!
İnsanda yok ise edep, neylesin medrese, mektep. Okusa Alim olsa yine merkep, yine merkep. Necip Fazıl K.