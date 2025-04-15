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Mustafa Kemal Atatürk'e Küfür Etmişti: Opet İşten Kovduğunu Açıkladı

Mustafa Kemal Atatürk'e Küfür Etmişti: Opet İşten Kovduğunu Açıkladı

Atatürk
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.04.2025 - 20:55

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda akaryakıt istasyonunda çalışan bir kişinin Mustafa Kemal Atatürk’e ağza alınmayacak laflar ettiği yer alıyordu.

Atatürk’e küfür eden kişinin çalıştığı şirket olan Opet, söz konusu kişinin kovulduğunu açıkladı.

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Bugün sosyal medyada paylaşılan bir video gündem olmuştu.

Bugün sosyal medyada paylaşılan bir video gündem olmuştu.

Videoda, görüntülü olarak yapılan bir sohbette Mustafa Kemal Atatürk’e küfür ediliyordu. 

Benzin istasyonunda çalıştığı görülen bir kişinin Atatürk’e ağza alınmayacak laflar etmesi sosyal medyada da tepki çekmişti.

O anlar 👇

Şirket küfür eden şahsın işten çıkarıldığını açıkladı.

Şirket küfür eden şahsın işten çıkarıldığını açıkladı.

Görüntülerdeki kişinin benzin istasyonu bayileri olan Opet’te çalıştığı tespit edilmişti. 

Şirketten yapılan açıklamada, Atatürk’ü her zaman minnetle andıkları paylaşıldı ve söz konusu şahsın iş akdinin feshedildiği duyuruldu.

Opet’in yaptığı açıklama 👇

Opet’in yaptığı açıklama 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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