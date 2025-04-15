Nevşin Mengü’den Toplumsal Bunalım Uyarısı: "Benim Jenerasyonum Evsiz Kalacak"

Mengü, 'AK Parti’nin baskıcı politikaları finanse edilmeye çalışılıyor. Bu şu demek arkadaşlar, benim jenerasyonum ileride evsiz kalacak. Sokaklara düşecek. Köyde ev var da oraya gidiyor falan yok. Bundan sonra AK Parti’den sonra gelecek sistem bu evsiz, sokaklarda kalmış emekli insanları barındıma meselesi ile karşı karşıya kalacak. Bu siyasi operasyonun maliyetini biz önümüzdeki yıllarda ciddi toplumsal bunalımlarla ödeyeceğiz” ifadelerini kullandı.