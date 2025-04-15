Nevşin Mengü’den Toplumsal Bunalım Uyarısı: "Benim Jenerasyonum Evsiz Kalacak"
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında Merkez Bankası’nın rezervlerinde ciddi bir düşüş yaşandığı ortaya çıkmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de İmamoğlu’nun tutuklanmasının ekonomi üzerinde geri dönülmez zararlar oluşturduğunu söylemişti.
Gazeteci Nevşin Mengü de YouTube üzerinden yaptığı yayında AKP’nin uyguladığı baskıcı politikaların finanse edildiğini ve bunun sonuçlarının ileride toplumsal bunalıma varacağını söyledi. Mengü, “Benim jenerasyonum olan 45-50 yaşındaki insanlar emekli olduğunda evsiz kalacak ve sokaklara düşecek” dedi.
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Ekrem İmamoğlu’nun “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanmasının ekonomik yankıları da olmuştu.
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Gazeteci Nevşin Mengü de ekonomi yönetimi ile ilgili uyarılarda bulundu.
Nevşin Mengü’nün açıklamaları 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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