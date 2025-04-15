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Nevşin Mengü’den Toplumsal Bunalım Uyarısı: "Benim Jenerasyonum Evsiz Kalacak"

Nevşin Mengü’den Toplumsal Bunalım Uyarısı: "Benim Jenerasyonum Evsiz Kalacak"

nevşin mengü
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.04.2025 - 19:08

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında Merkez Bankası’nın rezervlerinde ciddi bir düşüş yaşandığı ortaya çıkmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de İmamoğlu’nun tutuklanmasının ekonomi üzerinde geri dönülmez zararlar oluşturduğunu söylemişti.

Gazeteci Nevşin Mengü de YouTube üzerinden yaptığı yayında AKP’nin uyguladığı baskıcı politikaların finanse edildiğini ve bunun sonuçlarının ileride toplumsal bunalıma varacağını söyledi. Mengü, “Benim jenerasyonum olan 45-50 yaşındaki insanlar emekli olduğunda evsiz kalacak ve sokaklara düşecek” dedi.

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Ekrem İmamoğlu’nun “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanmasının ekonomik yankıları da olmuştu.

Ekrem İmamoğlu’nun “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanmasının ekonomik yankıları da olmuştu.

19 Mart’ta gözaltı süreci sonrasında dolar hızla yükselmiş ve borsadaki düşüş nedeniyle devre kesici uygulama yürürlüğe alınmıştı.

Merkez Bankası’nın, doların yükselmesi engellemek için rezervelerinden 40 milyar dolara yakın para harcadığı iddia ediliyordu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yaşananlar nedeniyle ekonomide geri dönülmez zararların oluşacağını söylemişti.

Gazeteci Nevşin Mengü de ekonomi yönetimi ile ilgili uyarılarda bulundu.

Gazeteci Nevşin Mengü de ekonomi yönetimi ile ilgili uyarılarda bulundu.

Mengü, 'AK Parti’nin baskıcı politikaları finanse edilmeye çalışılıyor. Bu şu demek arkadaşlar, benim jenerasyonum ileride evsiz kalacak. Sokaklara düşecek. Köyde ev var da oraya gidiyor falan yok. Bundan sonra AK Parti’den sonra gelecek sistem bu evsiz, sokaklarda kalmış emekli insanları barındıma meselesi ile karşı karşıya kalacak. Bu siyasi operasyonun maliyetini biz önümüzdeki yıllarda ciddi toplumsal bunalımlarla ödeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Nevşin Mengü’nün açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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