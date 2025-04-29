Gençler Erkekleri En Romantik İlk 6 Şehri Sıraladı: Liste Epey Karışık!

@genctg adlı Instagram hesaplarından sıralamaya dair paylaşımlar yapan gençlerin ürettiği içerikler daima ilgi çekmeyi başarıyor. Şimdiyse Türkiye’nin erkekleri en romantik 6 ilini sıraladılar. Tabii bu sıralama araştırmalar sonucu ulaşılan verilerdendi. İstanbul ilk sıradayken listenin devamında da neredeyse her bölgemizden bir il vardı. Gelin detaylara geçelim!