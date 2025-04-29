Gençler Erkekleri En Romantik İlk 6 Şehri Sıraladı: Liste Epey Karışık!

@genctg adlı Instagram hesaplarından sıralamaya dair paylaşımlar yapan gençlerin ürettiği içerikler daima ilgi çekmeyi başarıyor. Şimdiyse Türkiye’nin erkekleri en romantik 6 ilini sıraladılar. Tabii bu sıralama araştırmalar sonucu ulaşılan verilerdendi. İstanbul ilk sıradayken listenin devamında da neredeyse her bölgemizden bir il vardı. Gelin detaylara geçelim!
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Son zamanlarda sosyal medyada aşkların şehri ilan edilen Ankara’nın yer almaması ilginçti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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