Almanya’dan Gelen Kadın Oradaki Güveni Özlediğini Anlattı: “Türkiye’de Güvene Dayalı Satış Olabilir miydi?”

Almanya’dan Türkiye’ye gelen bir gezgin, en çok neyi özlediğini açıkladı. Türkiye’ye kıyasla Almanya’da güven problemi olmadığını dile getirmişti. Bunu da “güvene dayalı satış” sistemiyle örneklendirmişti. Bir bahçıvanın ektiği çiçekleri satmak için başında durmadığını, gerekli malzemeleri orada bıraktığını göstermişti. Ödeme ise hiçbir zaman aksamıyordu. Çiçeği alanlar ödemelerini de muhakkak yapıyordu. Gelin detaylara geçelim.