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Almanya’dan Gelen Kadın Oradaki Güveni Özlediğini Anlattı: “Türkiye’de Güvene Dayalı Satış Olabilir miydi?”

Almanya’dan Gelen Kadın Oradaki Güveni Özlediğini Anlattı: “Türkiye’de Güvene Dayalı Satış Olabilir miydi?”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.04.2025 - 15:09

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Almanya’dan Türkiye’ye gelen bir gezgin, en çok neyi özlediğini açıkladı. Türkiye’ye kıyasla Almanya’da güven problemi olmadığını dile getirmişti. Bunu da “güvene dayalı satış” sistemiyle örneklendirmişti. Bir bahçıvanın ektiği çiçekleri satmak için başında durmadığını, gerekli malzemeleri orada bıraktığını göstermişti. Ödeme ise hiçbir zaman aksamıyordu. Çiçeği alanlar ödemelerini de muhakkak yapıyordu. Gelin detaylara geçelim.

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İşte detaylar 👇

Kadının sorusunu bizler de sizlere yöneltelim.

Kadının sorusunu bizler de sizlere yöneltelim.

Sizce bu sistem Türkiye’de olsa nasıl sonuçlar görürüz? Ödemeyi yapanlar mutlaka olacaktır ancak ödeme yapmayacak olanlar da. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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