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Çakarlı Lüks Aracında Valinin Yeğeni Olduğunu Söyleyen Şahıs Yakalandı

Çakarlı Lüks Aracında Valinin Yeğeni Olduğunu Söyleyen Şahıs Yakalandı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.04.2025 - 16:07

Özellikle trafiğin yoğun olduğu büyükşehirlerde uzun süredir 'çakar terörü' yaşanıyor. Çakar ismi verilen ve aciliyeti olan kamu görevlilerine verilen sesli ve ışıklı tertibatı kullanarak emniyet şeriti kullanan veya öncelik isteyen pek çok kişi bu tertibatı yasa dışı şekilde kullanıyor. Geçtiğimiz günlerde bir lüks araç sürücüsü de bir vatandaşın önüne kırmış, vatandaşın tepkisi üzerine valinin yeğeni olduğunu söylemişti. O şahıs yakalandı.

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Tepki çeken görüntüler şöyleydi;

İstanbul Valisi Davut Gül ise o şahsın yeğeni olmadığını açıkladı.

İstanbul Valisi Davut Gül ise o şahsın yeğeni olmadığını açıkladı.

“Valinin yeğeniyim” diyen sürücü S.O bugün yakalandı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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