Çakarlı Lüks Aracında Valinin Yeğeni Olduğunu Söyleyen Şahıs Yakalandı

Özellikle trafiğin yoğun olduğu büyükşehirlerde uzun süredir 'çakar terörü' yaşanıyor. Çakar ismi verilen ve aciliyeti olan kamu görevlilerine verilen sesli ve ışıklı tertibatı kullanarak emniyet şeriti kullanan veya öncelik isteyen pek çok kişi bu tertibatı yasa dışı şekilde kullanıyor. Geçtiğimiz günlerde bir lüks araç sürücüsü de bir vatandaşın önüne kırmış, vatandaşın tepkisi üzerine valinin yeğeni olduğunu söylemişti. O şahıs yakalandı.