Borsa İstanbul'da Manipülatif İşlem Operasyonu: 15 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Verildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Borsa İstanbul'da manipülatif hareketler yaptıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'piyasa dolandırıcılığı' suçlarından gözaltı kararı verildi.
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Borsa İstanbul'da manipülatif hareketler yaptıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.
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Mynet'in özel haberine göre; hakkında gözaltı kararı verilen kişilerin isimleri şunlar:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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