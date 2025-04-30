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Borsa İstanbul'da Manipülatif İşlem Operasyonu: 15 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Verildi

Borsa İstanbul'da Manipülatif İşlem Operasyonu: 15 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Verildi

Borsa İstanbul
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.04.2025 - 09:23 Son Güncelleme: 30.04.2025 - 10:01

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Borsa İstanbul'da manipülatif hareketler yaptıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'piyasa dolandırıcılığı' suçlarından gözaltı kararı verildi.

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Borsa İstanbul'da manipülatif hareketler yaptıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Borsa İstanbul'da manipülatif hareketler yaptıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST Pay Piyasası'nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. 

Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da tespit edilen 15 şüpheli hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'piyasa dolandırıcılığı' suçlarından gözaltı kararı verildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Ekiplerin, şüphelilere yönelik arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Mynet'in özel haberine göre; hakkında gözaltı kararı verilen kişilerin isimleri şunlar:

Mynet'in özel haberine göre; hakkında gözaltı kararı verilen kişilerin isimleri şunlar:

1-Onur Yılmaz

2-Cem Özay

3-Cemal Çetinkaya

4-Emre Kızılırmak

5-Erol Demir

6-Ferhat Ekinci

7-Hasan Mehmetoğlu

8-İbrahim Halil Akbey

9-İzzet Paç

10-Mehmet Yılmaz

11-Mehmet Siraç Yıldırım

12-Murat güler

13-Osman Özsoy

14-Ömer Yazmacı

15- Suat Hamarat

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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