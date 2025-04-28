Özgür Özel Açıkladı: Espressolab Boykotu Nasıl Ortaya Çıktı?
CHP, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında geniş çaplı bir boykot listesi yayınlamış ve seçmenlerinden bu firmalardan alışveriş yapmamasını istemişti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel boykotta en çok konuşulan firma olan kahve zinciri Espressolab için boykotun neden yapıldığını açıkladı.
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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında boykot kampanyaları başlatılmıştı.
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CHP lideri Özgür Özel Espressolab boykotunun nasıl ortaya çıktığını açıkladı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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