Özgür Özel Açıkladı: Espressolab Boykotu Nasıl Ortaya Çıktı?

Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına konuk olan Özgür Özel, boykot ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İlk olarak mitinglerini yayınlamayan kanalları boykot edeceklerini söyleyen Özel, alanda toplanan gençlerin Espressolab diye tempo tutması sonrasında firmayı listeye eklemeye karar verdiklerini söyledi.

Özel, Espressolab yetkililerin kendisi ile iletişime geçtiğini ve onlara “Gençlerle anlaşın” diye cevap verdiğini de sözlerine ekledi.

CHP Genel Başkanı ayrıca AKP’li isimlerin Espressolab’e destek verdiği paylaşımları sonrasında firmanın satışlarının daha da düştüğünü iddia etti.