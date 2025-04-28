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Özgür Özel Açıkladı: Espressolab Boykotu Nasıl Ortaya Çıktı?

Özgür Özel Açıkladı: Espressolab Boykotu Nasıl Ortaya Çıktı?

Özgür Özel
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.04.2025 - 23:04

CHP, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında geniş çaplı bir boykot listesi yayınlamış ve seçmenlerinden bu firmalardan alışveriş yapmamasını istemişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel boykotta en çok konuşulan firma olan kahve zinciri Espressolab için boykotun neden yapıldığını açıkladı.

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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında boykot kampanyaları başlatılmıştı.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında boykot kampanyaları başlatılmıştı.

CHP’nin başlattığı boykot listesinde en dikkat çeken firma Espressolab olmuştu. CHP’nin açıklaması sonrasında AKP’nin ünlü isimleri Espressolab paylaşımları yaparak destek mesajları yayınlamıştı.

CHP lideri Özgür Özel Espressolab boykotunun nasıl ortaya çıktığını açıkladı.

CHP lideri Özgür Özel Espressolab boykotunun nasıl ortaya çıktığını açıkladı.

Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına konuk olan Özgür Özel, boykot ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İlk olarak mitinglerini yayınlamayan kanalları boykot edeceklerini söyleyen Özel, alanda toplanan gençlerin Espressolab diye tempo tutması sonrasında firmayı listeye eklemeye karar verdiklerini söyledi.

Özel, Espressolab yetkililerin kendisi ile iletişime geçtiğini ve onlara “Gençlerle anlaşın” diye cevap verdiğini de sözlerine ekledi.

CHP Genel Başkanı ayrıca AKP’li isimlerin Espressolab’e destek verdiği paylaşımları sonrasında firmanın satışlarının daha da düştüğünü iddia etti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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