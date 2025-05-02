TikTok Fenomeni Mehmet Özdemirkol Tutuklandı
TikTok’ta yaptığı yayınlarda kullandığı skandal ifadelerle sık sık gündeme gelen TikTok yayıncısı Mehmet Özdemirkol tutuklandı. Özdemirkol, bir yayınında küçük yaştaki çocuklar hakkında söylediği sözler nedeniyle tepki görmüştü. Tepkilerin ardından Özdemirkol tutuklandı.
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Çocuklara cinsel istismarda bulunmakla tehdit etti.
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2024’te tutuklanmış, 22 suç kaydı olduğu açıklanmıştı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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