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TikTok Fenomeni Mehmet Özdemirkol Tutuklandı

TikTok Fenomeni Mehmet Özdemirkol Tutuklandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.05.2025 - 20:46

TikTok’ta yaptığı yayınlarda kullandığı skandal ifadelerle sık sık gündeme gelen TikTok yayıncısı Mehmet Özdemirkol tutuklandı.  Özdemirkol, bir yayınında küçük yaştaki çocuklar hakkında söylediği sözler nedeniyle tepki görmüştü. Tepkilerin ardından Özdemirkol tutuklandı.

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Çocuklara cinsel istismarda bulunmakla tehdit etti.

Çocuklara cinsel istismarda bulunmakla tehdit etti.

TikTok’ta 1 milyonda fazla takipçisi bulunan Mehmet Özdemirkol, skandal yayınlarına bir yenisini daha ekledi. Yayınlarında silah gösteren, tehditlerde bulunan Özdemirkol bu kez canlı yayında tehditler savurarak bir kişiyi çocuklarını istismar etmekle tehdit etti. Kullanıcılar Özdemirkol’un şantaj ve tehditlerde bulunduğunu iddia ederek yayında tepki gösterdi. Tepkilerin üzerine gözaltına alınan Mehmet Özdemirkol tutuklandı.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

2024’te tutuklanmış, 22 suç kaydı olduğu açıklanmıştı.

2024’te tutuklanmış, 22 suç kaydı olduğu açıklanmıştı.

Kasım 2024’te TikTok’ta yaptığı bir canlı yayında söylediği sözler nedeniyle tutuklananan Özdemirkol, babasının PKK’ya yardım ve yataklıktan tutuklandığını ifade etmişti. Babasının terör suçundan ceza aldığını “Kasıla kasıla söylerim” ifadeleriyle anlatan Özdemirkol, bu sözlerin ardından tutuklanmıştı.. 

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

Sosyal medya üzerinden kamu görevlisine hakaret ve çeşitli suç unsuru paylaşımlar yaptığı tespit edilen 22 suç kaydı bulunan M.Ö isimli şahıs 19.11.2024 tarihinde ekiplerimizce yakalanmıştır.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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