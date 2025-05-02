TikTok Fenomeni Mehmet Özdemirkol Tutuklandı

TikTok’ta 1 milyonda fazla takipçisi bulunan Mehmet Özdemirkol, skandal yayınlarına bir yenisini daha ekledi. Yayınlarında silah gösteren, tehditlerde bulunan Özdemirkol bu kez canlı yayında tehditler savurarak bir kişiyi çocuklarını istismar etmekle tehdit etti. Kullanıcılar Özdemirkol’un şantaj ve tehditlerde bulunduğunu iddia ederek yayında tepki gösterdi. Tepkilerin üzerine gözaltına alınan Mehmet Özdemirkol tutuklandı.