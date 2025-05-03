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3 Mayıs Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

3 Mayıs Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.05.2025 - 20:29

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Kalp Krizi Geçirmişti: Sırrı Süreyya Önder Hayatını Kaybetti

Kalp Krizi Geçirmişti: Sırrı Süreyya Önder Hayatını Kaybetti

Kalp krizi geçirdikten sonra ameliyata alınan ve 18 gündür yoğun bakımda tedavi gören DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, hastanede hayatını kaybetti.

 Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, babası hakkında ''En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba'' demişti.

Sırrı Süreyya Önder'in Vefatının Ardından Siyasilerden Gelen Taziye Mesajları

Sırrı Süreyya Önder'in Vefatının Ardından Siyasilerden Gelen Taziye Mesajları

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan akşam saatlerinde geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından 18 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Önder, yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından sosyal medyada siyasi isimlerden taziye mesajları yağdı. 

İşte, siyasilerin Sırrı Süreyya Önder'e vedası

Sırrı Süreyya Önder'in Cenaze Programı Belli Oldu

Sırrı Süreyya Önder'in Cenaze Programı Belli Oldu

Sırrı Süreyya Önder'in 18 günlük yaşam mücadelesi sonucunda yaşamını yitirmesi sevenlerini yasa boğdu. Önder için siyasi isimler ve partilerin yanı sıra sosyal medyada vatandaşlar da taziye ve üzüntülerini iletiyor. Önder için yapılacak cenaze programı da belli oldu.

Sırrı Süreyya Önder'in Hayatını Kaybetmesine Ünlü İsimlerden Taziye Paylaşımları

Sırrı Süreyya Önder'in Hayatını Kaybetmesine Ünlü İsimlerden Taziye Paylaşımları

Kalp krizi geçirdikten sonra ameliyata alınan ve günlerdir yoğun bakımda tedavi gören DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakımdaki 18. gününde hayatını kaybetti. Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından ünlü isimlerden taziye paylaşımları geldi.

Hayranlarına Müjdeli Haber: Dünyaca Ünlü Şarkıcı Justin Timberlake Bu Yaz Türkiye'de Konser Verecek!

Hayranlarına Müjdeli Haber: Dünyaca Ünlü Şarkıcı Justin Timberlake Bu Yaz Türkiye'de Konser Verecek!

Pop müziğin dev ismi Justin Timberlake, uzun bir aradan sonra Türkiye’ye geri dönüyor! 2025 yılına damgasını vuracak olan bu konser, özellikle Türk hayranları için büyük bir sürpriz olacak. Ünlü sanatçı, 30 Temmuz’da İstanbul Teknik Üniversitesi Stadyumu’nda sahne alacak ve müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak!

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Fikirtepe’de Artan Yapılaşmayı Bir Vatandaş Şaşkınlıkla Görüntüledi: “Fikirtepe Beton Ormanı”

Fikirtepe’de Artan Yapılaşmayı Bir Vatandaş Şaşkınlıkla Görüntüledi: “Fikirtepe Beton Ormanı”

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda yer alan Fikirtepe günden güne yapılaşmaya devam ediyor. Rezidans tipi binalar sıra sıra diziliyor. Bir vatandaş da o anları görüntüledi. Video sosyal medyada gündem oldu. Tek bir ağaç bile olmaması dikkat çekerken, birbirine yakın art arda sıralanan rezidans siteler karşısında “Nefesim daraldı” diyenler de oldu.

Bir Gayrimenkul Sayfası Türkiye ile Dubai’yi Araba Fiyatlarıyla Kıyasladı: Fark Dikkat Çekti

Bir Gayrimenkul Sayfası Türkiye ile Dubai’yi Araba Fiyatlarıyla Kıyasladı: Fark Dikkat Çekti

@zenvia.dxb adlı gayrimenkul üzerinden paylaşımlar yapan Instagram sayfası, Türkiye ile Dubai’yi fiyat açısından kıyasladığı paylaşımlarıyla da etkileşimlerin odağı oluyor. Sayfa şimdi de Türkiye ile Dubai’yi araba fiyatları üzerinden kıyasladı. Görece lüks araçlara yer vermişlerdi. Fiyat farkı ise adeta uçurumdu. Gelin o anlara geçelim!

Bu Yaz Evleniyor: Amazon'un Kurucusu Jeff Bezos, 12 Ay İçerisinde 25 Milyon Hisse Satacak

Bu Yaz Evleniyor: Amazon'un Kurucusu Jeff Bezos, 12 Ay İçerisinde 25 Milyon Hisse Satacak

Dünyanın en zengin ikinci insanı ve Amazon'un kurucusu milyarder Jeff Bezos, nikahına aylar kala dikkat çeken satış hamlesi yaptı. Bezos, 12 ay içerisinde 25 milyon adet hissesini satacağını açıkladı.

Sallanmaya Devam Ediyor! İstanbul'da Hissedilen 3.7 Büyüklüğünde Deprem: ''1 Ay Daha Sürecek''

Sallanmaya Devam Ediyor! İstanbul'da Hissedilen 3.7 Büyüklüğünde Deprem: ''1 Ay Daha Sürecek''

23 Nisan'da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından İstanbul sallanmaya devam ediyor. İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu. AFAD merkez üssünün Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi olduğunu ve depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıklarken, Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.9 merkez üssünü ise Silivri açıkları olarak paylaştı.

17 Yıldır Korunuyordu: Rasim Ozan Kütahyalı Kendisine Neden Koruma Verildiğini Açıkladı

17 Yıldır Korunuyordu: Rasim Ozan Kütahyalı Kendisine Neden Koruma Verildiğini Açıkladı

Rasim Ozan Kütahyalı, 2008 yılında kendisine Emniyet tarafından neden koruma kararı verildiğini açıkladı. EnSonHaber YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Rasim Ozan Kütahyalı'nın DHKP-C sözleri dikkat çekti. Ancak T24'ten Tolga Şardanİçişleri Bakanlığı'nın Rasim Ozan Kütahyalı'ya verilen koruma kararını kaldırdığını yazdı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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