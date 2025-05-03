Bu Yaz Evleniyor: Amazon'un Kurucusu Jeff Bezos, 12 Ay İçerisinde 25 Milyon Hisse Satacak
Dünyanın en zengin ikinci insanı ve Amazon'un kurucusu milyarder Jeff Bezos, nikahına aylar kala dikkat çeken satış hamlesi yaptı. Bezos, 12 ay içerisinde 25 milyon adet hissesini satacağını açıkladı.
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Amazon’un kurucusu ve eski CEO’su Jeff Bezos, 2025 yılı itibariyle dünyanın en zengin ikinci insanı oldu.
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Düğün öncesi Amazon’un sahibi Jeff Bezos'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Bezos, önceden belirlenmiş plan kapsamında 25 milyon adet hisseyi 2026 yılı mayıs ayına kadar satmayı planladığını duyurdu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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