Hayranlarına Müjdeli Haber: Dünyaca Ünlü Şarkıcı Justin Timberlake Bu Yaz Türkiye'de Konser Verecek!
Pop müziğin dev ismi Justin Timberlake, uzun bir aradan sonra Türkiye’ye geri dönüyor! 2025 yılına damgasını vuracak olan bu konser, özellikle Türk hayranları için büyük bir sürpriz olacak. Ünlü sanatçı, 30 Temmuz’da İstanbul Teknik Üniversitesi Stadyumu’nda sahne alacak ve müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak!
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Pop ve R&B müziğinin en önemli isimlerinden biri olan Justin Timberlake, Türkiye'de verdiği konserlerle hafızalarda iz bıraktı.
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2025 yılında ise Justin Timberlake, "The Forget Tomorrow World Tour" kapsamında İstanbul'daki hayranlarıyla yeniden buluşacak.
Peki Temmuz ayında gerçekleşecek konserin biletleri ne zaman satışa çıkacak?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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