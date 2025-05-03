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Hayranlarına Müjdeli Haber: Dünyaca Ünlü Şarkıcı Justin Timberlake Bu Yaz Türkiye'de Konser Verecek!

Hayranlarına Müjdeli Haber: Dünyaca Ünlü Şarkıcı Justin Timberlake Bu Yaz Türkiye'de Konser Verecek!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.05.2025 - 14:29

Pop müziğin dev ismi Justin Timberlake, uzun bir aradan sonra Türkiye’ye geri dönüyor! 2025 yılına damgasını vuracak olan bu konser, özellikle Türk hayranları için büyük bir sürpriz olacak. Ünlü sanatçı, 30 Temmuz’da İstanbul Teknik Üniversitesi Stadyumu’nda sahne alacak ve müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak!

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Pop ve R&B müziğinin en önemli isimlerinden biri olan Justin Timberlake, Türkiye'de verdiği konserlerle hafızalarda iz bıraktı.

Pop ve R&B müziğinin en önemli isimlerinden biri olan Justin Timberlake, Türkiye'de verdiği konserlerle hafızalarda iz bıraktı.

Sanatçının 2014 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda gerçekleştirdiği konser, o dönem büyük olay olmuş, Timberlake coşku dolu hayranlarıyla karşılaşmıştı. Konser sırasında Timberlake, 'Until The End of Time' şarkısını seslendirerek, Soma maden faciasında hayatını kaybedenler için duyduğu üzüntüyü dile getirmişti.

2025 yılında ise Justin Timberlake, "The Forget Tomorrow World Tour" kapsamında İstanbul'daki hayranlarıyla yeniden buluşacak.

2025 yılında ise Justin Timberlake, "The Forget Tomorrow World Tour" kapsamında İstanbul'daki hayranlarıyla yeniden buluşacak.

30 Temmuz’daki konser, sadece eski şarkılardan ibaret olmayacak. Timberlake, 'Everything I Thought It Was' adlı yeni albümünden şarkılarla sahneye çıkacak.

Peki Temmuz ayında gerçekleşecek konserin biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Peki Temmuz ayında gerçekleşecek konserin biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Justin Timberlake'ın Türkiye konseri  biletleri 8 Mayıs'ta satışa çıkacak. İTÜ Stadyumu’nda gerçekleşecek bu konser hayranlarını şimdiden heyecanlandırdı!

Temmuz ayında Jennifer Lopez'in de Türkiye'de konser vereceği öğrenilmiş, fakat bilet fiyatları dudak uçuklatmıştı. Bakalım Justin Timberlake'in konser biletlerinin fiyatları ne olacak?

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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