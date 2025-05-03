onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yakınlarının Mezarına Gittiler, Zarar Görmüş Halde Buldular: Gümüşhane’de Ayılar Mezarlığa Dadandı

Yakınlarının Mezarına Gittiler, Zarar Görmüş Halde Buldular: Gümüşhane’de Ayılar Mezarlığa Dadandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.05.2025 - 13:13

Gümüşhane’nin Bağlarbaşı mahallesinde yer alan bir mahalle mezarlığına ayılar dadandı. Mezarlığa yakınını ziyarete giden bir aile, cenazenin mezardan çıkmış halde olduğunu görünce durumu ekiplere bildirdi. Polis ekipleri olay yerini inceledikten sonra ayı tarafından tahrip edildiği anlaşıldı.

Kaynak: İHA

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Detaylar 👇

Karadeniz Bölgesinde ayılara sıkça rastlanıyor.

Karadeniz Bölgesinde ayılara sıkça rastlanıyor.

Şimdiyse Gümüşhane’de yaşanan üzücü olay gündemde. Zarar gören cenaze savcılık incelemesi sonlanınca yeniden defnedilecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
6
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın