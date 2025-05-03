Yakınlarının Mezarına Gittiler, Zarar Görmüş Halde Buldular: Gümüşhane’de Ayılar Mezarlığa Dadandı
Gümüşhane’nin Bağlarbaşı mahallesinde yer alan bir mahalle mezarlığına ayılar dadandı. Mezarlığa yakınını ziyarete giden bir aile, cenazenin mezardan çıkmış halde olduğunu görünce durumu ekiplere bildirdi. Polis ekipleri olay yerini inceledikten sonra ayı tarafından tahrip edildiği anlaşıldı.
Kaynak: İHA
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Karadeniz Bölgesinde ayılara sıkça rastlanıyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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