Bir Çiftin Kendi Arasında Yaptığı Cinsiyet Açıklama Partisinde Kızı Olacağını Öğrenen Baba Baygınlık Geçirdi

Sosyal medyada birbirinden farklı konseptlerde birbirinden görkemli cinsiyet açıklama videoları ile karşılaştık. Bir çift kendi aralarında küçük bir cinsiyet öğrenme partisi yapmak istedi. Fakat partinin sonu görkemli partilerin heyecanını aratmadı.
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Kestikleri pastanın kremasının pembe çıkmasıyla kızları olacağını öğrenen çift büyük bir sevinç yaşadı.
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Kızı olacağını öğrenince fazla heyecanlanan baba kendini yerde buldu.
İşte o anlar;
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