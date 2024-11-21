Aksiyon Bağımlısı İki Arkadaş Metrelerce Yükseklikte Yürüme Denemesi Yaparken Tatsız Bir Şaka Geldi

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Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C-nFix...
Aksiyonun büyüsüne kapılanlar için sınırlar adeta yok oluyor. Her biri, adrenalinin doruk noktalarına ulaşmayı hedefleyen bu tutkunlar, aksiyonun heyecan verici dünyasında kendilerini kaybediyorlar. Bu nedenle, aksiyon tutkunları sınırlarını zorlamayı, kendilerini aşmayı severler. Bizim için akılalmaz olan pek çok şey onlar için oldukça olağandır. 'rana.therooftopper' isimli 'kentsel tırmanış' yapan bir kadından adrenalin dolu ve bir o kadar da yürekleri ağza getiren bir video geldi.
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Aksiyon tutukunu iki arkadaş, metrelerce yükseklikte yürürken, birinden tatsız bir şaka geldi.
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Arkadaşını bir anda iten gencin bu hareketine "Cinayete teşebbüs" yorumları yapıldı.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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