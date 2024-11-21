Aksiyon Bağımlısı İki Arkadaş Metrelerce Yükseklikte Yürüme Denemesi Yaparken Tatsız Bir Şaka Geldi

Aksiyonun büyüsüne kapılanlar için sınırlar adeta yok oluyor. Her biri, adrenalinin doruk noktalarına ulaşmayı hedefleyen bu tutkunlar, aksiyonun heyecan verici dünyasında kendilerini kaybediyorlar. Bu nedenle, aksiyon tutkunları sınırlarını zorlamayı, kendilerini aşmayı severler. Bizim için akılalmaz olan pek çok şey onlar için oldukça olağandır. 'rana.therooftopper' isimli 'kentsel tırmanış' yapan bir kadından adrenalin dolu ve bir o kadar da yürekleri ağza getiren bir video geldi.