Doğa Videoları ile Tanınan Kullanıcı Anlattı: Yıldırım Düşeceğini Nasıl Anlarsınız ve Nasıl Korunursunuz?

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DDG5ibeoc-M/
Yıldırım düşmesi, en tehlikeli doğa olaylarından biri. Her yıl binlerce insan yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybediyor. Ülkemizde de her yıl ortalama 11 kişinin yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybettiği biliniyor. Fakat bu konuda pek çok kişi oldukça bilinçsiz. Bu sebeple yıldırım düşmesi durumda neler yapılacağını bilmek hayati önem taşıyor.
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Kamp ve doğa videoları ile tanınan 'sidarserdarkarakas' isimli sosyal medya kullanıcısı, yıldırım düşmesi durumunda neler yapılması gerektiğini anlattı.
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Aynı zamanda yıldırımın düşeceğini nasıl anlayabileceğimizi de anlatan Karakaş'ın videosu, birçok kişinin bilinçlenmesini sağladı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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