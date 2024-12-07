Doğa Videoları ile Tanınan Kullanıcı Anlattı: Yıldırım Düşeceğini Nasıl Anlarsınız ve Nasıl Korunursunuz?

Yıldırım düşmesi, en tehlikeli doğa olaylarından biri. Her yıl binlerce insan yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybediyor. Ülkemizde de her yıl ortalama 11 kişinin yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybettiği biliniyor. Fakat bu konuda pek çok kişi oldukça bilinçsiz. Bu sebeple yıldırım düşmesi durumda neler yapılacağını bilmek hayati önem taşıyor.