ABD Merkezli Bankacılık Devi Morgan Stanley’den Türkiye İçin Asgari Ücret Tahmini
ABD Merkezli Bankacılık Devi Morgan Stanley’den Türkiye İçin Asgari Ücret Tahmini
ABD merkezli bankacılık devi Morgan Stanley, Türkiye ekonomisine dair değerlendirmede bulundu. Ekonomistlerin tahminine göre Türkiye’de 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 26 olacak.
Morgan Stanley’in bir diğer tahmini ise kamuoyunun şu sıralar bir numaralı gündemi olan asgari ücrete dair oldu. ABD bankacılık devi ekonomistleri asgari ücret artışının yüzde 35’in altında kalacağı görüşünde.
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Morgan Stanley, Türkiye ekonomisini değerlendirdi; ekonomistler asgari ücrete dair tahminde bulundu.
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Morgan Stanley'den asgari ücret tahmini: "Yüzde 35'in altında kalacak."
Ekonomistlerin senaryosuna göre 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 26 olacak. Bu senaryonun dayanağı, asgari ücrete yüzde 30'luk zam beklentisi olarak gösterildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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