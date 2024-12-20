ABD Merkezli Bankacılık Devi Morgan Stanley’den Türkiye İçin Asgari Ücret Tahmini

ABD merkezli bankacılık devi Morgan Stanley, Türkiye ekonomisine dair değerlendirmede bulundu. Ekonomistlerin tahminine göre Türkiye’de 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 26 olacak.

Morgan Stanley’in bir diğer tahmini ise kamuoyunun şu sıralar bir numaralı gündemi olan asgari ücrete dair oldu. ABD bankacılık devi ekonomistleri asgari ücret artışının yüzde 35’in altında kalacağı görüşünde.