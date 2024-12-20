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Ekonomi
ABD Merkezli Bankacılık Devi Morgan Stanley’den Türkiye İçin Asgari Ücret Tahmini

ABD Merkezli Bankacılık Devi Morgan Stanley’den Türkiye İçin Asgari Ücret Tahmini

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.12.2024 - 19:17

ABD merkezli bankacılık devi Morgan Stanley, Türkiye ekonomisine dair değerlendirmede bulundu. Ekonomistlerin tahminine göre Türkiye’de 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 26 olacak.

Morgan Stanley’in bir diğer tahmini ise kamuoyunun şu sıralar bir numaralı gündemi olan asgari ücrete dair oldu. ABD bankacılık devi ekonomistleri asgari ücret artışının yüzde 35’in altında kalacağı görüşünde.

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Morgan Stanley, Türkiye ekonomisini değerlendirdi; ekonomistler asgari ücrete dair tahminde bulundu.

Morgan Stanley, Türkiye ekonomisini değerlendirdi; ekonomistler asgari ücrete dair tahminde bulundu.

Morgan Stanley ekonomistlerinin görüşlerinin bulunduğu rapor 19 Aralık’ta yayımlandı. Morgan Stanley ekonomistleri Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine 200 baz puanlık bir indirimle başlayacağını öngördü.

Morgan Stanley'den asgari ücret tahmini: "Yüzde 35'in altında kalacak."

Morgan Stanley'den asgari ücret tahmini: "Yüzde 35'in altında kalacak."

Ekonomistler asgari ücrete dair senaryolarını da paylaştı. Asgari ücrete dair belirsizliğin olduğu vurgulanan görüşlerde zammın yüzde 30-35 arasında olacağı ifade edildi. Morgan Stanley daha büyük bir artış olasılığının da göz ardı edilemeyeceğini vurguladı.

Ekonomistlerin senaryosuna göre 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 26 olacak. Bu senaryonun dayanağı, asgari ücrete yüzde 30'luk zam beklentisi olarak gösterildi.

Ekonomistlerin senaryosuna göre 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 26 olacak. Bu senaryonun dayanağı, asgari ücrete yüzde 30'luk zam beklentisi olarak gösterildi.

Ekonomistler, asgari ücretteki 10 puanlık ilave artışın enflasyon beklentilerine 22,5 puan eklenmesini gerektireceğini belirtti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Osman Elmallı

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