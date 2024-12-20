Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Uyumadan Önce Tükettiği Medine Hurmalı Manda Yoğurtlu Tarifin Maliyeti Ne Kadar Oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında Tokat’ta çifçilere yaptığı ziyarette beslenme tavsiyesinde bulunmuştu. Erdoğan, her akşam uyumadan önce Medine hurmalı, kestane ballı, manda yoğurtlu bir karışım tükettiğini anlatmış ve 'Şifa' olarak yorumlamıştı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aşıla, bu tarifin 2022 yılında 405 TL tuttuğunu söyledi. YRP'li Aşıla, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında bu tarifin 2024 yılında ne kadar tuttuğunu anlattı.