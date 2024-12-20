Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Uyumadan Önce Tükettiği Medine Hurmalı Manda Yoğurtlu Tarifin Maliyeti Ne Kadar Oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Uyumadan Önce Tükettiği Medine Hurmalı Manda Yoğurtlu Tarifin Maliyeti Ne Kadar Oldu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında Tokat’ta çifçilere yaptığı ziyarette beslenme tavsiyesinde bulunmuştu. Erdoğan, her akşam uyumadan önce Medine hurmalı, kestane ballı, manda yoğurtlu bir karışım tükettiğini anlatmış ve 'Şifa' olarak yorumlamıştı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aşıla, bu tarifin 2022 yılında 405 TL tuttuğunu söyledi. YRP'li Aşıla, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında bu tarifin 2024 yılında ne kadar tuttuğunu anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında gittiği Tokat'ta çiftçileri ziyaret etmişti. Ziyaret sırasından Erdoğan beslenme tavsiyesinde de bulunmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Medine hurması, manda yoğurdu, kestane balı..."
Erdoğan'ın "Şifa" olarak nitelendirdiği tarifi verdiği anı tekrar hatırlayalım👇🏻
TBMM’de devam eden bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aşıla, Erdoğan’ın verdiği tarifin maliyetini hesapladı.
Söz konusu tarifin 2022 yılında 405 TL olduğunu söyleyen Aşıla, bu tarifin tutarının 2024 yılında 1229 TL’ye ulaştığını ifade etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
YRP'li Aşıla'nın TBMM'deki o sözleri şöyle👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
İyi de yeenim sırıkla atladığın bi konu var eşşeğin bol olduğu yerde semerci sarayda yaşar
Düşme eğilimindeki enflasyon!