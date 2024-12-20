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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Uyumadan Önce Tükettiği Medine Hurmalı Manda Yoğurtlu Tarifin Maliyeti Ne Kadar Oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Uyumadan Önce Tükettiği Medine Hurmalı Manda Yoğurtlu Tarifin Maliyeti Ne Kadar Oldu?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.12.2024 - 16:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında Tokat’ta çifçilere yaptığı ziyarette beslenme tavsiyesinde bulunmuştu. Erdoğan, her akşam uyumadan önce Medine hurmalı, kestane ballı, manda yoğurtlu bir karışım tükettiğini anlatmış ve 'Şifa' olarak yorumlamıştı. 

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aşıla, bu tarifin 2022 yılında 405 TL tuttuğunu söyledi. YRP'li Aşıla, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında bu tarifin 2024 yılında ne kadar tuttuğunu anlattı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında gittiği Tokat'ta çiftçileri ziyaret etmişti. Ziyaret sırasından Erdoğan beslenme tavsiyesinde de bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında gittiği Tokat'ta çiftçileri ziyaret etmişti. Ziyaret sırasından Erdoğan beslenme tavsiyesinde de bulunmuştu.

"Medine hurması, manda yoğurdu, kestane balı..."

"Medine hurması, manda yoğurdu, kestane balı..."

Erdoğan, her gece uyumadan önce tükettiği karışımı şöyle anlatmıştı:

'Her akşam yatarken manda yoğurdu. Manda yoğurdu hakikaten kalitedir, çok iyidir. Onun içine şöyle Medine hurması doğrarım, 3 tane veya 5 tane. Ona biraz çay kaşığı kestane balı ve yulaf ezmesi atarım. Bu dörtlüyü karıştırarak yer yatarım, şifa.'

Erdoğan'ın "Şifa" olarak nitelendirdiği tarifi verdiği anı tekrar hatırlayalım👇🏻

TBMM’de devam eden bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aşıla, Erdoğan’ın verdiği tarifin maliyetini hesapladı.

TBMM’de devam eden bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aşıla, Erdoğan’ın verdiği tarifin maliyetini hesapladı.

Söz konusu tarifin 2022 yılında 405 TL olduğunu söyleyen Aşıla, bu tarifin tutarının 2024 yılında 1229 TL’ye ulaştığını ifade etti.

Söz konusu tarifin 2022 yılında 405 TL olduğunu söyleyen Aşıla, bu tarifin tutarının 2024 yılında 1229 TL’ye ulaştığını ifade etti.

Aşıla, sosyal medyada o anları paylaşarak 'Medine hurmalı kestane ballı manda yogurdu tarifinin 1229 TL’yi bulduğu bir ekonomide böyle artış mı olur. El insaf diyoruz' notunu düştü.

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YRP'li Aşıla'nın TBMM'deki o sözleri şöyle👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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