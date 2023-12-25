Görüş Bildir
Haberler
TV
Yılbaşında TV'de Ne Var? Hangi Ünlü Hangi Programa Konuk Olacak?

Yılbaşında TV'de Ne Var? Hangi Ünlü Hangi Programa Konuk Olacak?

Yeni yıl
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 16:59

2024'e evde girmek isteyenler için televizyon kanalları yılbaşı programlarını duyurmaya başladı. Peki hangi kanalda hangi ünlü isim konuk olacak?

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/magazi...
İçeriğin Devamı Aşağıda

2024 yılına günler kala yeni yıla evinde girecekler için televizyon kanalları yılbaşı programlarını duyurmaya başladılar.

2024 yılına günler kala yeni yıla evinde girecekler için televizyon kanalları yılbaşı programlarını duyurmaya başladılar.

Pek çok kanal yılbaşı özel programlarıyla ekranda olmaya hazırlanırken, ünlü isimler de bu programlarda boy gösterecek. Peki hangi kanalda hangi ünlü isimler var?

Pek çok kanal yılbaşı özel programlarıyla ekranda olmaya hazırlanırken, ünlü isimler de bu programlarda boy gösterecek. Peki hangi kanalda hangi ünlü isimler var?

O Ses Türkiye - TV8

O Ses Türkiye - TV8

Jürisinde Meryem Uzerli'nin de yer alacağı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına İbrahim Büyükak, Yasemin Sakallıoğlu, Ceren Karakoç, Evrim Alasya, Sarp- Bengi Apak, Gupse Özay, Onur Gürçay, Esra Ruşan, Hazal Türesan, Kerem Alışık, Enis Arıkan, Devrim Özkan, Buse Meral, Doğu Demirkol, Özge Özacar, Özgü Kaya gibi ünlü isimler katılacak.

İbo Show - Star TV

İbo Show - Star TV

Star TV'nin yılbaşı klasiği hailne gelen İbo Show'da Hülya Avşar, Şafak Sezer, Serdar Ortaç, İrem Derici ve Resul Dindar yer alacak.

Şarkılar Bizi Söyler - Kanal D

Şarkılar Bizi Söyler - Kanal D

Kanal D ekranlarında Sibel Can, Hakan Altun ve Hünsü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler'e Uğur Aslan, Tuğçe Kandemir, Latif Doğan, Kahtalı Mıçı, Mahmut Tuncer, Suzan Kardeş, Buzuki Orhan ve Kutsi konuk olacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Lingo Türkiye - TRT 1

Lingo Türkiye - TRT 1

TRT 1 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Lingo Türkiye, yılbaşı özel programıyla ekranlarda olacak. Yarışmaya Serkan Çayoğlu, Tuba Ünsal, Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Eser Eyüboğlu, Hüseyin Sevimli, Berk Atan, Melis Sevinç, Merih Öztürk, Fettah Can, Cansu Kurtçu ve Doğu Demirkol konuk olacak.

atv yeni yıl programı koymak yerine yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak'ı yayınlama kararı alırken, dizinin ardından ünlülerin yarıştığı Kim Milyoner Olmak İster özel bölümü yayınlanacak.

atv yeni yıl programı koymak yerine yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak'ı yayınlama kararı alırken, dizinin ardından ünlülerin yarıştığı Kim Milyoner Olmak İster özel bölümü yayınlanacak.

Show TV'de Güldür Güldür Show'un yılbaşı özel bölümü, FOX ekranlarında da yeni yıl özel filmi yayınlanacak.

Show TV'de Güldür Güldür Show'un yılbaşı özel bölümü, FOX ekranlarında da yeni yıl özel filmi yayınlanacak.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
5
3
2
2
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?