Yılbaşında TV'de Ne Var? Hangi Ünlü Hangi Programa Konuk Olacak?
Yılbaşında TV'de Ne Var? Hangi Ünlü Hangi Programa Konuk Olacak?
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/magazi...
2024'e evde girmek isteyenler için televizyon kanalları yılbaşı programlarını duyurmaya başladı. Peki hangi kanalda hangi ünlü isim konuk olacak?
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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2024 yılına günler kala yeni yıla evinde girecekler için televizyon kanalları yılbaşı programlarını duyurmaya başladılar.
Pek çok kanal yılbaşı özel programlarıyla ekranda olmaya hazırlanırken, ünlü isimler de bu programlarda boy gösterecek. Peki hangi kanalda hangi ünlü isimler var?
O Ses Türkiye - TV8
İbo Show - Star TV
Şarkılar Bizi Söyler - Kanal D
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Lingo Türkiye - TRT 1
atv yeni yıl programı koymak yerine yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak'ı yayınlama kararı alırken, dizinin ardından ünlülerin yarıştığı Kim Milyoner Olmak İster özel bölümü yayınlanacak.
Show TV'de Güldür Güldür Show'un yılbaşı özel bölümü, FOX ekranlarında da yeni yıl özel filmi yayınlanacak.
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