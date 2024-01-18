Emsal Karar! Eşine Fırlattığı Kül Tablası Silah Sayıldı: 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası

Kayseri 19'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nden emsal niteliğinde karar geldi. Kayseri'de eşine kül tablası fırlatıp yaralanmasına neden olan Ahmet Çakır 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararda kül tablası 'silah' olarak sayıldı.