Emsal Karar! Eşine Fırlattığı Kül Tablası Silah Sayıldı: 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası
Emsal Karar! Eşine Fırlattığı Kül Tablası Silah Sayıldı: 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası
Kayseri 19'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nden emsal niteliğinde karar geldi. Kayseri'de eşine kül tablası fırlatıp yaralanmasına neden olan Ahmet Çakır 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararda kül tablası 'silah' olarak sayıldı.
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Edinilen bilgiye göre, Kayseri'de 2020'de evlenen 46 yaşındaki Fatma Çakır ve 50 yaşındaki Ahmet Çakır bir yıl sonra boşanma kararı aldı. 12 Kasım 2021'de Ahmet Çakır, tartıştığı Fatma Çakır'ı darp edip kafasına kül tablası fırlattı.
Burnu kırılan Fatma Çakır'ın şikayeti üzerine Ahmet Çakır hakkında, 'Kasten yaralama' suçundan dava açıldı. Ahmet Çakır 24 Aralık 2021'de ise Fatma Çakır'ı 18 kez bıçaklayarak ağır yaraladı. Ahmet Çakır bu davadan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ahmet Çakır hakkında kül tablası fırlattığı için açılan dava da sonuçlandı. Kayseri 19'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında Ahmet Çakır iddiaları reddetti.
Mahkeme hakimi, söz konusu eylemde kullanılan kül tablasını silah sayıp sanık Çakır'ı, 'Kasten yaralama' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Fatma ve Ahmet Çakır'ın, 17 Şubat 2023'te, 9'uncu Aile Mahkemesi'nde boşandığı öğrenildi.
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