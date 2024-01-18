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Metro Çalışması Sırasında 2 Bina Çöktü: O Anlar Kamerada

Metro Çalışması Sırasında 2 Bina Çöktü: O Anlar Kamerada

Ümraniye Metro
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.01.2024 - 12:34 Son Güncelleme: 18.01.2024 - 12:44

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yapılan metro çalışması sırasında yolda çökme oldu. 2 binada da çökme oluştu.

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İstanbul Valiliği, Göztepe–Ümraniye Metro hattında meydana gelen kısmi göçük nedeniyle çöken binalara ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul Valiliği, Göztepe–Ümraniye Metro hattında meydana gelen kısmi göçük nedeniyle çöken binalara ilişkin açıklama yaptı.

Ümraniye'de metro çalışması sırasında caddede çökme meydana geldi. Çökmenin meydana geldiği alanda binalar çökme tehlikesine karşı boşaltıldı. Bir otomobil de oluşan çukurun kenarında askıda kalırken olay yerine ekipler sevk edildi. Cadde trafiğe kapatılarak geniş güvenlik önlemleri alındı.

Ümraniye'de metro çalışması sırasında caddede çökme meydana geldi. Çökmenin meydana geldiği alanda binalar çökme tehlikesine karşı boşaltıldı. Bir otomobil de oluşan çukurun kenarında askıda kalırken olay yerine ekipler sevk edildi. Cadde trafiğe kapatılarak geniş güvenlik önlemleri alındı.

Aynı zamanda Elmalıkent Mahallesi'ndeki biri 2 katlı, biri 3 katlı binanın önündeki yolda metro inşaatı çalışması nedeniyle çökme oluştu. İstanbul Valiliği, Göztepe–Ümraniye Metro hattında meydana gelen kısmi göçük nedeniyle çöken binalara ilişkin açıklama yaptı.

Aynı zamanda Elmalıkent Mahallesi'ndeki biri 2 katlı, biri 3 katlı binanın önündeki yolda metro inşaatı çalışması nedeniyle çökme oluştu. İstanbul Valiliği, Göztepe–Ümraniye Metro hattında meydana gelen kısmi göçük nedeniyle çöken binalara ilişkin açıklama yaptı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada "Binaların boş olması nedeniyle olayda herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Binalar çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır" denildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada "Binaların boş olması nedeniyle olayda herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Binalar çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır" denildi.

İşte o iki bina böyle çöktü:

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O anlar kamerada:

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