Yok Artık: Makam Aracına İzin Vermedi, Sürgün Edildi

Cumhuriyet'ten Mehmet İnmez'in haberine göre, Çay ve beraberindeki amirler, okul müdürü Özcan’ı makamına çağırarak demir kapıyı kapatmamasını ve araçların park edilmesine izin vermesini istedi. Özcan ise alanın oyun parkı olarak kullanıldığını park yeri olmadığını ifade ederek talimatın sözlü değil yazılı olarak bildirilmesini istedi.