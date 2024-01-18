Yok Artık: Makam Aracına İzin Vermedi, Sürgün Edildi
Yok Artık: Makam Aracına İzin Vermedi, Sürgün Edildi
Makam aracına izin vermeyen müdür, görevden uzaklaştırılmasının ardından sürgün edildiği iddia edildi. Cumhuriyet'ten Mehmet İnmez'in haberine göre, bununla da kalmayıp maaş kesme cezası alan 35 yıllık öğretmen Özcan, “Bir okul müdürünü araç park etme yüzünden sürgün etmesi onur kırıcı. Terörist muamelesi gördüm” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İddiaya göre, Muğla’nın Menteşe İlçesindeki Zübeyde Hanım Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Müdürü Sunday Özcan, okula ait olan oyun alanı içerisine iletişim başkanının makam aracını park etmesine izin vermemesi sonrası görevinden uzaklaştırılmasının ardından ikinci bir ceza geldi.
22 Kasım günü görevden uzaklaştırılan Özcan, bu kez Menteşe ilçesine 100 kilometre uzaklıktaki Milas Ortaköy Ortaokulu’nda beden eğitimi öğretmeni olarak görevlendirildi. Özcan’a ayrıca tartıştığı için maaş kesme cezası verildiği öne sürüldü.
İddiaya göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Muğla Şube Müdürü Ahmet Uzun, makam aracı ve kendisine ait özel aracını, okul aile birliği ve öğretmenler kurulu tarafından öğrencilerinin oyun sahası olarak belirlenen alana park etmek istedi. Kapının kilitli olmasından dolayı aracı içeri park edemeyen Uzun, il milli eğitim müdürü Emre Çay’ı arayarak okul müdürü Özcan’ı kapıyı kapattığını ve aracı almadığı yönünde şikâyet etti.
Görüşmeden iki gün sonra okul müdürü Özcan, milli eğitim müdürü Emre Çay’ın talimatıyla ‘sözlü talimata uymadığı’ gerekçesiyle görevden uzaklaştırılarak 100 kilometre uzaklıktaki ortaokula beden eğitimi öğretmen olarak sürüldü.
Yaşadıklarını anlatan Sunday Özcan, “Otopark yüzünden 35 yıllık bir öğretmeni sürgün ettiler. Orası öğrencilerin oyun alanı, onların can güvenliğini korumak zorundayım. Kapı okul yönetiminin aldığı bir karar ile kapatıldı. Bir milli eğitim müdürü otopark yüzünden 60 yaşındaki bir öğretmene hakaret ederek sürgün edebiliyor. Üstelik iki gün içerisinde terörist muamelesi görerek görevden alınıyorum” dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda