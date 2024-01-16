Meral Akşener'in Kızgınlığı Geçmedi: İki İsmi Sosyal Medyadan Engelledi
Meral Akşener'in Kızgınlığı Geçmedi: İki İsmi Sosyal Medyadan Engelledi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinden istifa eden eski İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve eski İYİ Parti İBB Meclis üyesi olan Ali Kıdık'ın sosyal medyada engelledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Son dönemde peş peşe istifaların yaşandığı İYİ Parti'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve İBB Meclis üyesi Ali Kıdık da parti ile yollarını ayıran isimler arasında yer almıştı.
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in bugün sosyal medyadan iki ismi de engellediği ortaya çıktı.
İYİ Parti'nin seçimlere ittifak olmadan girme kararı sonrası istifasını veren İbrahim Özkan, paylaştığı ekran görüntüsüyle birlikte şunları yazdı 👇
"Ben sade bir halkım.. Ne bir saygısızlık ettim ne kötü bir söz söyledim. Sn. Akşener Önce takipten çıktı sonra engelledi.. Canı sağ olsun…"
Özkan’ın ardından benzer bir paylaşım da iki hafta önce istifasını veren Ali Kıdık’tan geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kıdık paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Meral Hanım, 'Kocamı sana emanet ettim. Senden başka kimseye güvenemeyiz' dediğin adamı engelledin. Sana sonsuz teşekkür ederim. Kendini son kez tanıttığın için."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın