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42.Yıla Özel Romantik Anlar! Meral Akşener Evlilik Yıldönümünü Fasılla Kutladı

42.Yıla Özel Romantik Anlar! Meral Akşener Evlilik Yıldönümünü Fasılla Kutladı

Meral Akşener evlilik yıldönümü
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.01.2024 - 18:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 42. evlilik yıl dönümü fasıl eşliğinde pasta keserek kutladı. 

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Meral Akşener, 1980 yılından beri makine mühendisi Tuncer Akşener ile evli. Çiftin 1984 doğumlu 'Fatih' adında bir de çocukları bulunuyor.

Meral Akşener, 1980 yılından beri makine mühendisi Tuncer Akşener ile evli. Çiftin 1984 doğumlu 'Fatih' adında bir de çocukları bulunuyor.

Kaynak...

Akşener ve eşi, bugün evliliklerini 44.yılı ise yürek ısıtan görüntülerle kutladı.

Akşener ve eşi, bugün evliliklerini 44.yılı ise yürek ısıtan görüntülerle kutladı.

Meral Akşener ilk önce eşi Tuncer Akşener'e sarıldı ikili ardından fasıl eşliğinde 42. yıl pastasını kesti.

Meral Akşener ilk önce eşi Tuncer Akşener'e sarıldı ikili ardından fasıl eşliğinde 42. yıl pastasını kesti.

Akşener çifti daha sonra "Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar" şarkısı çalarken birbirlerine pasta yedirdi.

Akşener çifti daha sonra "Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar" şarkısı çalarken birbirlerine pasta yedirdi.

Meral Akşener'in Instagram hesabından paylaştığı 42. evlilik yıl dönümü kutlaması ⬇️

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