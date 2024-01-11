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Ünlü Gazeteciden Tepki! Erdoğan'ın Sosyal Medya Ekibi Yanlışlıkla MİT Personellerini İfşa Etti

Ünlü Gazeteciden Tepki! Erdoğan'ın Sosyal Medya Ekibi Yanlışlıkla MİT Personellerini İfşa Etti

MİT
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.01.2024 - 14:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya ekibinin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) törenine ilişkin paylaşımları, personelin yüzü gözüktüğü gerekçesiyle kriz çıkarmıştı. Geçmişte MİT personelini ifşa ettiği gerekçesiyle yargılanan Gazeteci Barış Terkoğlu ise duruma tepki gösterdi. 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Kale Yerleşkesi'nde düzenlenen, "MİT'in 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri"ne katılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Kale Yerleşkesi'nde düzenlenen, "MİT'in 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri"ne katılmıştı.

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Ancak Erdoğan'ın sosyal medya ekibinin fotoğrafları MİT personelinin yüzü gözükücek şekilde servis etmesi kriz çıkarmıştı. Tepkilerin ardından paylaşım kaldırılmıştı.

Ancak Erdoğan'ın sosyal medya ekibinin fotoğrafları MİT personelinin yüzü gözükücek şekilde servis etmesi kriz çıkarmıştı. Tepkilerin ardından paylaşım kaldırılmıştı.

Hayatını kaybeden MİT mensubunun cenazesine ilişkin yaptığı haberde “MİT mensuplarını ifşa” gerekçesiyle haklarında tutuklama kararı çıkan gazeteci Barış Terkoğlu ise bu duruma tepki gösterdi.

Hayatını kaybeden MİT mensubunun cenazesine ilişkin yaptığı haberde “MİT mensuplarını ifşa” gerekçesiyle haklarında tutuklama kararı çıkan gazeteci Barış Terkoğlu ise bu duruma tepki gösterdi.

Terkoğlu paylaşımında "O davada suçlama konusu yapılan personel hayatını yitirmişti. Yani bir güvenlik sorunu yoktu. İfşa bahaneydi. Burada ise halihazırda görevdeki personel ifşa edildi.Madem hukuk herkes için, öyleyse Cumhurbaşkanlığı ve Adalet Bakanlığı’nda bu işin sorumlularını da yargılayın." ifadelerini kullandı.

Terkoğlu paylaşımında "O davada suçlama konusu yapılan personel hayatını yitirmişti. Yani bir güvenlik sorunu yoktu. İfşa bahaneydi. Burada ise halihazırda görevdeki personel ifşa edildi.Madem hukuk herkes için, öyleyse Cumhurbaşkanlığı ve Adalet Bakanlığı’nda bu işin sorumlularını da yargılayın." ifadelerini kullandı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz. Hadi buyrun yorumlara ⬇️

Gazeteci Barış Terkoğlu'nun paylaşımı ⬇️

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