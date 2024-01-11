Naci Görür, Ahmet Ercan, Şükrü Ersoy...: Deprem Uzmanlarının Takipçi Sayısı Fenomenlerle Yarışıyor!

Türkiye'de geçtiğimiz yıl yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından toplum genelinde büyük bir deprem hassasiyeti oluştu. İş böyle olunca Naci Görür, Ahmet Ercan, Şükrü Ersoy ve Şener Üşümezsoy gibi birçok bilim adamının açıklamaları da sık sık gündem oluyor. Bu durum bilim adamlarının sosyal medya hesaplarına da ciddi şekilde yansımış durumda.