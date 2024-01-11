Naci Görür, Ahmet Ercan, Şükrü Ersoy...: Deprem Uzmanlarının Takipçi Sayısı Fenomenlerle Yarışıyor!
Naci Görür, Ahmet Ercan, Şükrü Ersoy...: Deprem Uzmanlarının Takipçi Sayısı Fenomenlerle Yarışıyor!
Türkiye'de geçtiğimiz yıl yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından toplum genelinde büyük bir deprem hassasiyeti oluştu. İş böyle olunca Naci Görür, Ahmet Ercan, Şükrü Ersoy ve Şener Üşümezsoy gibi birçok bilim adamının açıklamaları da sık sık gündem oluyor. Bu durum bilim adamlarının sosyal medya hesaplarına da ciddi şekilde yansımış durumda.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Türkiye'de geçtiğimiz yıl şubat ayında meydana gelen Kahramanmaraşlı merkezli büyük depremler toplumda deprem korkusunu iyice artırmış durumda.
Deprem endişesi özellikle bu alanın saygın isimlerinin açıklamalarını sık sık gündeme getirirken deprem uzmanlarının sosyal medyadaki takipçi sayılarında da muazzam bir artış var. Peki hangi deprem uzmanının Twitter'da ne kadar takipçisi var, buyrun birlikte bakıyoruz ⬇️
Türkiye'de deprem denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Naci Görür'ün 2,3 milyon takipçisi bulunuyor.
Naci Görür, sosyal medya hesabından aktif olarak deprem haberleri ve değerlendirmeler yapıyor ⬇️
Sosyal medyayı oldukça etkili kullanan bir diğer deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ahmet Ercan'ın takipçi sayısı 600 bine yakın.
Deprem sonrası TV yayınlarında sıkça gördüğümüz Şükrü Ersoy'un Twitter'da 40 bine yakın takipçisi bulunuyor.
Şükrü Hoca da sosyal medyada meslektaşları gibi deprem haberlerini ve analizlerini paylaşıyor ⬇️
İstanbul'da büyük deprem olmayacağını savunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un takipçi sayısı ise 125 bine yakın.
Üşümezsoy, sık sık meslektaşlarıyla polemiğe girmekten de çekinmiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Adını sık sık duyduğumuz diğer deprem uzmanları ve takipçisi sayıları ise şöyle ⬇️
Prof. Dr. Okan Tüysüz- 42 bin
Prof. Dr. Haluk Özener- 35 bin
Moriwaki Yoshinori- 10 bin
BONUS: Türkiye'nin deprem konusunda en yetkin isimlerinden biri olarak görülen Prof. Dr. Celal Şengör'ün sosyal medya hesabı bulunmuyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda