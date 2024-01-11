Ünlü Köşe Yazarı Erdoğan'ın Torunlarının İsmini Gündemine Aldı: "Abdülhamid Henüz Yok"

Bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlığını da yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Erdoğan'ın geçtiğimiz gün dünyaya gelen son torunu ile ilgili dikkat çeken bir köşe yazısı kaleme aldı. Beki, 'Erdoğan'ın dokuzuncu torunu. İlkinin adı Akif'ti, sonuncusu Asım. Abdülhamid henüz yok.' ifadelerini kullandı.