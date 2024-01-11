Ünlü Köşe Yazarı Erdoğan'ın Torunlarının İsmini Gündemine Aldı: "Abdülhamid Henüz Yok"
Ünlü Köşe Yazarı Erdoğan'ın Torunlarının İsmini Gündemine Aldı: "Abdülhamid Henüz Yok"
Bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlığını da yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Erdoğan'ın geçtiğimiz gün dünyaya gelen son torunu ile ilgili dikkat çeken bir köşe yazısı kaleme aldı. Beki, 'Erdoğan'ın dokuzuncu torunu. İlkinin adı Akif'ti, sonuncusu Asım. Abdülhamid henüz yok.' ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en küçük kızı Sümeyye Erdoğan, 2016 yılında Selçuk Bayraktar ile dünya evine girmişti. Çiftin bu hafta ikinci çocukları dünyaya geldi.
Erdoğan 'Asım Özdemir' adı verilen bebeğin adını da hastanede bizzat kendi kulağına okudu.
Bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'In danışmanlığını da yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki ise bebeğin ismine yönelik oldukça dikkat çeken bir yazı yazdı.
Akif Beki, "Allah bağışlasın, Erdoğan'ın dokuzuncu torunu. İlkinin adı Akif'ti, sonuncusu Asım. Abdülhamid henüz yok. Cumhurbaşkanı'nın, Sultan Abdülhamid'e de ayrı bir düşkünlüğü var. Akif'e hayranlığından aşağı kalmaz. En sevdiği, Asım şiiridir. Ama Hamid, Abdülhamid isimleri bir torununa verilmiş değil."
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