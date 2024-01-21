İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler
İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler
Aşk, flört, evlilik, ilişkiler... Hepsi hakkında tespitler yapılmış, üstüne mizah sosu eklenmiş.
İyi eğlenceler 🙂
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1. Hazırsanız başlayalım...
2. Benim manitanın et aşkı:
3. Eski sevgiliye yazılmayacak. Artık netleştirelim lütfen bu konuyu...
4. Birbirini tanımak böyle işte.
5. Böyle aşk yaşayacağını düşünürken onlarca kez kazık yemek...
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6. Kıvılcım ben de böyleyim.
7. Benim hayatın monotonluğu:
8. Trip asla bitmez unutmayın.
9. 😍 😍 😍
10. Haftaya görüşmek üzere.👋
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