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İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler

İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler

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Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
21.01.2024 - 14:46

Aşk, flört, evlilik, ilişkiler... Hepsi hakkında tespitler yapılmış, üstüne mizah sosu eklenmiş.

İyi eğlenceler 🙂

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1. Hazırsanız başlayalım...

1. Hazırsanız başlayalım...
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2. Benim manitanın et aşkı:

2. Benim manitanın et aşkı:
twitter.com

3. Eski sevgiliye yazılmayacak. Artık netleştirelim lütfen bu konuyu...

3. Eski sevgiliye yazılmayacak. Artık netleştirelim lütfen bu konuyu...
twitter.com

4. Birbirini tanımak böyle işte.

5. Böyle aşk yaşayacağını düşünürken onlarca kez kazık yemek...

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6. Kıvılcım ben de böyleyim.

7. Benim hayatın monotonluğu:

8. Trip asla bitmez unutmayın.

8. Trip asla bitmez unutmayın.
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9. 😍 😍 😍

9. 😍 😍 😍
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10. Haftaya görüşmek üzere.👋

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