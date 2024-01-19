Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Yazılı ve görsel mizahın madeni Twitter'da (ya da X) geçtiğimiz hafta oldukça komik paylaşımlar vardı. Kaçıranlar ve tekrar gülmek isteyenler için küçük bir derleme yaptık.
İyi eğlenceler 🚀
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Engelleme dönemine yeni giren dostlarıma selam olsun...
Sonra kendini 'Sakin ol, onlar daha çocuk...' diye sakinleştirmeye çalışmak...
En büyük mü bilmiyorum ama çok büyük!
Ders varsa ben yokum.
😂😂😂
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Bütün hafta bu kedilere bakıp bakıp iç geçirdik. 😍
Bu stalkın sonunda mutlaka derbeder olunacak şeyler bulunur...
Tüm gün "Niye anlattım ya, NİYE?!" diye kendi kendini yer bitirirsin...
150 kere gittiğim yere 151. kez gidiyorum 👇
Çok bilinmeyenli denklem gibi.
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Arkadaşıma "Bi' tanısan çok seversin, çok kafa çocuk" diye anlattığım eleman 👇
Afiyet olsun, ne diyelim...
Ben olsam heyecanla izlerdim kim kazanacak diye...
Tam İstanbul'a taşınan yakın arkadaşa akşam kahvesi için sürpriz yapmalık bir hamle...
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🥲😂
Efsaneyle bitirelim, haftaya görüşmek dileğiyle!
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