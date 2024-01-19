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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
19.01.2024 - 17:56

Yazılı ve görsel mizahın madeni Twitter'da (ya da X) geçtiğimiz hafta oldukça komik paylaşımlar vardı. Kaçıranlar ve tekrar gülmek isteyenler için küçük bir derleme yaptık.

İyi eğlenceler 🚀

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Engelleme dönemine yeni giren dostlarıma selam olsun...

Engelleme dönemine yeni giren dostlarıma selam olsun...
twitter.com

Sonra kendini 'Sakin ol, onlar daha çocuk...' diye sakinleştirmeye çalışmak...

Sonra kendini 'Sakin ol, onlar daha çocuk...' diye sakinleştirmeye çalışmak...
twitter.com

En büyük mü bilmiyorum ama çok büyük!

En büyük mü bilmiyorum ama çok büyük!
twitter.com

Ders varsa ben yokum.

Ders varsa ben yokum.
twitter.com

😂😂😂

😂😂😂
twitter.com
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Bütün hafta bu kedilere bakıp bakıp iç geçirdik. 😍

Bütün hafta bu kedilere bakıp bakıp iç geçirdik. 😍
twitter.com

Bu stalkın sonunda mutlaka derbeder olunacak şeyler bulunur...

Bu stalkın sonunda mutlaka derbeder olunacak şeyler bulunur...
twitter.com

Tüm gün "Niye anlattım ya, NİYE?!" diye kendi kendini yer bitirirsin...

Tüm gün "Niye anlattım ya, NİYE?!" diye kendi kendini yer bitirirsin...
twitter.com

150 kere gittiğim yere 151. kez gidiyorum 👇

150 kere gittiğim yere 151. kez gidiyorum 👇
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Çok bilinmeyenli denklem gibi.

Çok bilinmeyenli denklem gibi.
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Arkadaşıma "Bi' tanısan çok seversin, çok kafa çocuk" diye anlattığım eleman 👇

Arkadaşıma "Bi' tanısan çok seversin, çok kafa çocuk" diye anlattığım eleman 👇
twitter.com

Afiyet olsun, ne diyelim...

Afiyet olsun, ne diyelim...
twitter.com

Ben olsam heyecanla izlerdim kim kazanacak diye...

Ben olsam heyecanla izlerdim kim kazanacak diye...
twitter.com

O sırada benim hesabın eksiye düşüşü...

Tam İstanbul'a taşınan yakın arkadaşa akşam kahvesi için sürpriz yapmalık bir hamle...

Tam İstanbul'a taşınan yakın arkadaşa akşam kahvesi için sürpriz yapmalık bir hamle...
twitter.com
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🥲😂

🥲😂
twitter.com

Efsaneyle bitirelim, haftaya görüşmek dileğiyle!

Efsaneyle bitirelim, haftaya görüşmek dileğiyle!
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