Üniversitedeki En Etkileyici Anılarını Anlatarak Hepimize "Zaman Geriye Aksın" Dedirten Kişiler

Üniversite yılları çoğumuz için gençliğin en güzel dönemidir. Herkes zaman zaman o günlere geri dönmek bile ister. Bir sosyal medya kullanıcısının sorduğu 'üniversitedeki en etkileyici anınız neydi?' sorusuna gelen cevaplar resmen 'zaman geriye aksın' dedirtti.

Gelin birlikte bakalım!