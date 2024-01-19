Üniversitedeki En Etkileyici Anılarını Anlatarak Hepimize "Zaman Geriye Aksın" Dedirten Kişiler
Üniversitedeki En Etkileyici Anılarını Anlatarak Hepimize "Zaman Geriye Aksın" Dedirten Kişiler
Üniversite yılları çoğumuz için gençliğin en güzel dönemidir. Herkes zaman zaman o günlere geri dönmek bile ister. Bir sosyal medya kullanıcısının sorduğu 'üniversitedeki en etkileyici anınız neydi?' sorusuna gelen cevaplar resmen 'zaman geriye aksın' dedirtti.
Gelin birlikte bakalım!
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Üniversite dönemi, çoğumuz için neşeli ve eğlence dolu anıların yaşandığı bir zaman dilimi.
Vize-final dönemlerinde sabahlara kadar ders çalışmak, ev arkadaşlarıyla yapılan sohbetler ve daha birçok anı belki de hiçbir zaman unutamayacağımız en değerli zamanlar.
Bu anıları da fırsat bulduğumuz her yerde anlatıp geçmişe yolculuk yapmak en sevdiğimiz aktivitelerden biridir.
Bir sosyal medya kullanıcısı "Üniversitede geçen ve sizi en çok etkileyen anınız nedir?" diye sorunca ortaya birbirinden ilginç anılar çıktı.
Gelin birlikte bakalım!
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Takım halinde yapılan uygulamalardan daima nefret ettim çünkü illaki işini düzgün yapmayan, sorumsuz biri(leri) oluyor ve bu da daha fazla iş yükü demek