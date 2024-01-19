Kazaklara Özgürlük: Kıyafetlerini Dört Yıldır Yıkamadığını Söyleyen Kullanıcı Hijyen Sınırlarınızı Zorlayacak
Kazaklara Özgürlük: Kıyafetlerini Dört Yıldır Yıkamadığını Söyleyen Kullanıcı Hijyen Sınırlarınızı Zorlayacak
Bir sosyal medya kullanıcısının kazaklarını 4 yıldır yıkamadan giydiğini anlatması gündem oldu. Bu video, kıyafetlerini bir kere giydikten sonra bile yıkayan diğer sosyal medya kullanıcıları tarafından çok eleştirildi.
Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Alışveriş yapmak bazılarımızın en büyük tutkusu. Aldıklarımızı özenli kullanmak da tabii.
Hiçbirimiz kıyafetlerimizi kısa bir süre kullanıp atmak istemeyiz. Buraya kadar hemfikir olduğumuzu düşünüyoruz.
Peki kıyafetlerimizi yıpratmadan kullanmanın yolu yıkamamak mıdır?
Kazaklarını 4 yıldır yıkamadan kullandığını anlatan sosyal medya kullanıcısı "kıyafetler kaç kere yıkanmalı?" tartışmasını alevlendirdi.
Kazaklarını leke almadığı sürece yıkamadığını anlatan kullanıcı, sadece havalandırmak ile yetindiğini söyledi.
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"Kazaklarınızı özgür bırakın, onları yıkayarak boğmayın" sözleriyle dikkat çeken kullanıcı adeta hijyen sınırlarını zorladı.
İşte videonun tamamı 👇🏼
Kıyafetlerini yıkamayan kullanıcıya diğer sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum geldi. Gelin bu hijyen tartışmasına kim ne demiş birlikte bakalım!
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Sizce bir kıyafet yıkamadan ne kadar giyilmeli? Yorumlarda buluşalım!
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