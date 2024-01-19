Kazaklara Özgürlük: Kıyafetlerini Dört Yıldır Yıkamadığını Söyleyen Kullanıcı Hijyen Sınırlarınızı Zorlayacak

Bir sosyal medya kullanıcısının kazaklarını 4 yıldır yıkamadan giydiğini anlatması gündem oldu. Bu video, kıyafetlerini bir kere giydikten sonra bile yıkayan diğer sosyal medya kullanıcıları tarafından çok eleştirildi.

Gelin detaylara birlikte bakalım!