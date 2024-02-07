Hafize Gaye Erkan Ayrılığında Yeni İddia: ABD'deki Dava Tedirgin mi Etti?

Elmasçı'nın iddialarına göre, 'Nisan 2023’te ABD açılan bu dava sonuçlanmak üzere. Karar da banka yönetiminin aleyhine çıkacak gibi. Yani Hafize Gaye Erkan hanımefendinin ceza alma ihtimali ziyadesiyle yüksek' dedi.

TCMB Başkanı'nın da ABD’de açılan bir davada ceza almasının Merkez Bankası ve piyasalar için olumsuz olacağı düşünüldüğünü de iddialara ekleyerek görevden bu yüzden alındığına dair de bir seçeneğimiz daha oldu.