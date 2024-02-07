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Hafize Gaye Erkan Ayrılığında Yeni İddia: ABD'deki Dava Tedirgin mi Etti?

Hafize Gaye Erkan Ayrılığında Yeni İddia: ABD'deki Dava Tedirgin mi Etti?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
07.02.2024 - 11:20

Merkez Bankası'nın ilk kadın Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifasıyla boşalan koltuk çok kısa sürede dolarken, istifa hakkında iddialar havada uçuşmaya devam ediyor. Yeni başkan Fatih Karana yarın kameraların karşısına ilk kez çıkacak. Karahan, ekonomi yönetiminden de destek alırken, Erkan'ın istifası halen merak konusu olmaya devam ediyor.

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Merkez Bankası'nda Şubat 2024'ün ilk günlerinde, gece saatlerinde hızlı bir değişim yaşandı. TCMB'nin ilk kadın Guvernor'ü Hafize Gaye Erkan istifa ettiğini duyurdu, saatler içinde de Resmi Gazete'de yerine yardımcılarından Fatih Karahan'ın geldiği açıklandı.

Merkez Bankası'nda Şubat 2024'ün ilk günlerinde, gece saatlerinde hızlı bir değişim yaşandı. TCMB'nin ilk kadın Guvernor'ü Hafize Gaye Erkan istifa ettiğini duyurdu, saatler içinde de Resmi Gazete'de yerine yardımcılarından Fatih Karahan'ın geldiği açıklandı.

Ertesi günler hafta sonuna denk geldiğinden, yeni başkanın açıklamaları, ekonomi yönetiminin destekleri derken, yeni hafta normallerle başladı. 

Erkan'ın göreve geleceği iddiaları ilk ortaya atıldığı dönemlerde başlayan ve faiz artışlarına yönelmesiyle süren, son yıllardaki Merkez Bankası Başkanı değişimi trendindeki beklentiler de 'politika' değişimi olmayacağı anlaşılınca boşa çıktı.

Bakınız son yıllardaki TCMB Başkanı değişim süreleri.

Hafize Gaye Erkan, TCMB'nin ilk kadın başkanı olmadan önce hakkında çok konuşuldu. Geldi, gelecek iddiaları bir yana ABD'deki bankacılık kariyeri de incelendi.

Hafize Gaye Erkan, TCMB'nin ilk kadın başkanı olmadan önce hakkında çok konuşuldu. Geldi, gelecek iddiaları bir yana ABD'deki bankacılık kariyeri de incelendi.

Göreve geldikten sonra konuşmalar azalırken, aylar sonra verdiği röportajdaki açıklamaları gündem oldu, ardından da ailesiyle ilgili iddialar ortaya atıldı.

Tüm bu süreçlerin Erkan'ı yıprattığı anlaşılırken, sosyal medyada sonradan silinen "ayrılık" paylaşımında da kendisi bu alanlara işaret etti.

Tüm bu süreçlerin Erkan'ı yıprattığı anlaşılırken, sosyal medyada sonradan silinen "ayrılık" paylaşımında da kendisi bu alanlara işaret etti.

Ancak istifanın ardından kulislerde konuşulanlar bitmedi. Kim görevden aldı, kiminle görüştü, Erdoğan mı istedi, Mehmet Şimşek mi gönderdi? Çok konuşulan görev değişikliği, istifa mı, görevden alma mı? derken, son iddia da ilgi çekti. 

ODATV'de Hürrem Elmasçı bu iddiayı yazdı.

Hafize Gaye Erkan, TCMB'de görev almadan önce yaklaşık 20 yıl ABD'de bankacılık kariyeri yapmıştı.

Hafize Gaye Erkan, TCMB'de görev almadan önce yaklaşık 20 yıl ABD'de bankacılık kariyeri yapmıştı.

Bu kariyerin son durağında, batan bir banka olması da incelenmişti. Erkan'ın banka batışındaki sorumluluğu sorgulanırken, bir kesim sorumlu olduğunu bir kesim ise bankanın batacağını öngörerek kurtarma çabalarının engellenmesi nedeniyle istifasını sunduğunu iddia etmişti.

Bakınız detayları da burada.

Hafize Gaye Erkan'ın göreve atandığı gün 9 Haziran 2023'te ABD'de bankayla ilgili de dava süreci başlamıştı. ABD'den gazeteci Razi Canikligil, paylaşımlarıyla bu süreci duyurmuştu.

Hafize Gaye Erkan'ın göreve atandığı gün 9 Haziran 2023'te ABD'de bankayla ilgili de dava süreci başlamıştı. ABD'den gazeteci Razi Canikligil, paylaşımlarıyla bu süreci duyurmuştu.
twitter.com

X'te (Twitter'da) Canikligil'in paylaşımlarında 'Merkez Bankası yeni başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında, ABD’de yöneticisi olduğu çöken First Republic Bank’ın müşterileri tarafından bankacılık yasalarını ihlal etmek, yanlış ve yanıltıcı beyanlar vermek suçlamalarıyla toplu dava açıldı' demişti.

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Canikligil, belgeleri de yayımlamıştı.

Canikligil, belgeleri de yayımlamıştı.
twitter.com

İddialar olsa da 'menkul kıymet sahtekarlığı' şeklinde 'Hollywood Polisleri Emekli Sandığı' tarafından 'zarar ettik, hepinizden şikayetçiyiz' minvalinde sadece Hafize Gaye Erkan'a değil First Republic Bank’ın tüm yöneticilerine açılmış bir dava olduğu görüldü.

İlk günlerinde konuşulsa da bu dava sonrasında geri planda kaldı.

İlk günlerinde konuşulsa da bu dava sonrasında geri planda kaldı.

Elmasçı'nın iddialarına göre, 'Nisan 2023’te ABD açılan bu dava sonuçlanmak üzere. Karar da banka yönetiminin aleyhine çıkacak gibi. Yani Hafize Gaye Erkan hanımefendinin ceza alma ihtimali ziyadesiyle yüksek' dedi. 

TCMB Başkanı'nın da ABD’de açılan bir davada ceza almasının Merkez Bankası ve piyasalar için olumsuz olacağı düşünüldüğünü de iddialara ekleyerek görevden bu yüzden alındığına dair de bir seçeneğimiz daha oldu.

Erkan'ın gidişinin yankıları uzun süre daha gündemde kalacak gibi görünüyor.

Erkan'ın gidişinin yankıları uzun süre daha gündemde kalacak gibi görünüyor.

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