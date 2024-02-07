Hafize Gaye Erkan Ayrılığında Yeni İddia: ABD'deki Dava Tedirgin mi Etti?
Hafize Gaye Erkan Ayrılığında Yeni İddia: ABD'deki Dava Tedirgin mi Etti?
Merkez Bankası'nın ilk kadın Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifasıyla boşalan koltuk çok kısa sürede dolarken, istifa hakkında iddialar havada uçuşmaya devam ediyor. Yeni başkan Fatih Karana yarın kameraların karşısına ilk kez çıkacak. Karahan, ekonomi yönetiminden de destek alırken, Erkan'ın istifası halen merak konusu olmaya devam ediyor.
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Merkez Bankası'nda Şubat 2024'ün ilk günlerinde, gece saatlerinde hızlı bir değişim yaşandı. TCMB'nin ilk kadın Guvernor'ü Hafize Gaye Erkan istifa ettiğini duyurdu, saatler içinde de Resmi Gazete'de yerine yardımcılarından Fatih Karahan'ın geldiği açıklandı.
Hafize Gaye Erkan, TCMB'nin ilk kadın başkanı olmadan önce hakkında çok konuşuldu. Geldi, gelecek iddiaları bir yana ABD'deki bankacılık kariyeri de incelendi.
Tüm bu süreçlerin Erkan'ı yıprattığı anlaşılırken, sosyal medyada sonradan silinen "ayrılık" paylaşımında da kendisi bu alanlara işaret etti.
Hafize Gaye Erkan, TCMB'de görev almadan önce yaklaşık 20 yıl ABD'de bankacılık kariyeri yapmıştı.
Hafize Gaye Erkan'ın göreve atandığı gün 9 Haziran 2023'te ABD'de bankayla ilgili de dava süreci başlamıştı. ABD'den gazeteci Razi Canikligil, paylaşımlarıyla bu süreci duyurmuştu.
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Canikligil, belgeleri de yayımlamıştı.
İlk günlerinde konuşulsa da bu dava sonrasında geri planda kaldı.
Erkan'ın gidişinin yankıları uzun süre daha gündemde kalacak gibi görünüyor.
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