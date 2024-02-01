Vatandaşta Nakit Kalmadı Kartlar Patladı: Kredi Kartları ve Ek Hesaplar Çok Hızlı Büyüdü!
Vatandaşta Nakit Kalmadı Kartlar Patladı: Kredi Kartları ve Ek Hesaplar Çok Hızlı Büyüdü!
BDDK Fintürk verileri Türkiye'de şehirler bazında kredi kartları ve ek hesap (Kredili Mevduat Hesabı-KMH) borçlarının hızlı arttığını gösterdi. Bireysel kredi kartlarında borç oranı yüzde 163,2 oranında artarken, KMH borcu yüzde 156,6 oranında yükseldi.
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Enflasyonla alım gücü eriyen vatandaş, kredi faizlerindeki yükselişlerle de en yakın finansman kaynağı olan kredi kartlarına ve ek hesaplara yöneldi. Merkez Bankası son aylarda borç faizlerini sabit tutsa da gecikme faizlerindeki yükselişler de borçları katladı.
2021 yılında başlayan düşük faiz politikası 2023 yılının ilk yarısında sürmüştü.
Toplam KMH harcaması 2022'de 65 milyar lira olurken, 2023 yılında 166,64 milyar liraya yükseldi.
Kredi kartlarına bakıldığında, harcamalar 2023’te toplamda yüzde 157,2 oranında artarken, deprem bölgesindeki 4 il dışında ise yüzde 163,2 oldu.
İstanbul'da kredi kartlarında harcama artışı yüzde 146,8 oranında olurken, Ankara’da yüzde 165,8, İzmir'de de yüzde 156,4 oldu.
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Bireysel krediler içinde kredi kartı ve KMH payı, 2022 yılında yüzde 33,66 seviyesinde olurken, 2023 yılında yüzde 50,2'ye yükseldi.
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