Vatandaşta Nakit Kalmadı Kartlar Patladı: Kredi Kartları ve Ek Hesaplar Çok Hızlı Büyüdü!

Mayıs seçimleri sonrası değişen ekonomi yönetimi faizlerde artışa gidince kredi faiz oranlarının altında seyreden kredi kartı ve KMH faiz oranları da yükseldi. Ancak Ekim 2023'ten bu yana politika faizinde yapılan artışlar, kredi kartı ve KMH faizlerine yansıtılmıyor.

Fintürk verilerine göre, 2023 yılında önceki yıla göre tüm şehirlerin toplam KMH artışı yüzde 155,6 olurken, deprem felaketinden en çok etkilenen Hatay, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş dışında ise büyüme oranı yüzde 156,6'ya çıktı.