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Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde Yangın! Rusya ve Ukrayna Birbirini Suçluyor!

Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde Yangın! Rusya ve Ukrayna Birbirini Suçluyor!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
11.08.2024 - 23:59

Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde yangın çıktı! Soğutma sisteminde çıkan yangında, Rusya ve Ukrayna karşılıklı olarak birbirini suçluyor! Yetkililer ise radyasyon göstergelerine ilişkin son durumun altını çiziyor! 

İşte, detaylar...

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Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), soğutma sisteminde bir yangın çıktı.

Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), soğutma sisteminde bir yangın çıktı.

Rusya'nın ele geçirdiği Zaporijya bölgesinin atanmış Valisi Yevgeniy Balitskiy, yaptığı yazılı açıklamada Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ndeki son durum hakkında bilgi verdi. Balitskiy'in açıklamasına göre, santralde herhangi bir tehlikeli durum bulunmuyor, süreç kontrol altında. Fakat önlem amaçlı çalışmalar ve kontroller devam ediyor.

Balitskiy, santraldeki altı ünitenin soğuk durdurma halinde olduğunu ve herhangi bir patlama veya diğer tehlikelerin söz konusu olmadığının da altını çizdi!

Balitskiy, santraldeki altı ünitenin soğuk durdurma halinde olduğunu ve herhangi bir patlama veya diğer tehlikelerin söz konusu olmadığının da altını çizdi!

Santral ve çevresindeki şehirdeki radyasyon seviyelerinin normal olduğunu vurgulayan yetkililer, yangını söndürme çalışmalarının ise devam ettiğini belirtti.

Zaporijya, Avrupa'nın en büyük nükleer güç santrali olma özelliğini taşıyor!

Zaporijya, Avrupa'nın en büyük nükleer güç santrali olma özelliğini taşıyor!

Ukrayna'nın güneydoğusunda yer alan santral, Mart 2022'de Rus kuvvetleri tarafından ele geçirildi ve şu anda Rus ordusu tarafından kontrol ediliyor. Santral çevresinde topçu saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya yangın nedeniyle birbirlerini suçluyor.

UAEK tarafından yapılan açıklamaya göre, nükleer güvenlik açısındanda herhangi bir açık rapor edilmedi. Fakat santralde birden fazla patlama olduğu belirtiliyor.

UAEK tarafından yapılan açıklamaya göre, nükleer güvenlik açısındanda herhangi bir açık rapor edilmedi. Fakat santralde birden fazla patlama olduğu belirtiliyor.

UAEA uzmanlarına göre, 'akşam saatlerinde duyulan çok sayıda patlamanın ardından Zaporijya Nükleer Güç Santrali’nin kuzey bölgesinden gelen yoğun koyu dumana tanık olundu. Ekip, santral tarafından, soğutma kulelerinden birine yönelik drone saldırısı düzenlendiği yönündeki iddia konusunda bilgilendirildi. Nükleer güvenlik açısından herhangi bir etki rapor edilmedi.'

Rusya ve Ukrayna birbirini suçluyor!

Rusya ve Ukrayna birbirini suçluyor!

Ukrayna devlet başkanı Zelenskiy, 'Rus güçler nükleer santralde yangın çıkardı.' açıklamasında bulunurken santralde radyasyon göstergelerinin de normal olduğunu bildiriyor. 

Rusya ise 'Ukrayna, Enerhodar kentini bombalayarak yangına sebep oldu.' açıklamasıyla dikkat çekiyor.

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