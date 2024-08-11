Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde Yangın! Rusya ve Ukrayna Birbirini Suçluyor!

Rusya'nın ele geçirdiği Zaporijya bölgesinin atanmış Valisi Yevgeniy Balitskiy, yaptığı yazılı açıklamada Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ndeki son durum hakkında bilgi verdi. Balitskiy'in açıklamasına göre, santralde herhangi bir tehlikeli durum bulunmuyor, süreç kontrol altında. Fakat önlem amaçlı çalışmalar ve kontroller devam ediyor.