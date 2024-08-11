Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde Yangın! Rusya ve Ukrayna Birbirini Suçluyor!
Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde Yangın! Rusya ve Ukrayna Birbirini Suçluyor!
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Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), soğutma sisteminde bir yangın çıktı.
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Balitskiy, santraldeki altı ünitenin soğuk durdurma halinde olduğunu ve herhangi bir patlama veya diğer tehlikelerin söz konusu olmadığının da altını çizdi!
Zaporijya, Avrupa'nın en büyük nükleer güç santrali olma özelliğini taşıyor!
UAEK tarafından yapılan açıklamaya göre, nükleer güvenlik açısındanda herhangi bir açık rapor edilmedi. Fakat santralde birden fazla patlama olduğu belirtiliyor.
Rusya ve Ukrayna birbirini suçluyor!
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