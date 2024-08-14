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Mülk Sahiplerinin Kira Taleplerinde Son Nokta! Aylık 100 Litre Mazot ya da Altın İstiyor

Mülk Sahiplerinin Kira Taleplerinde Son Nokta! Aylık 100 Litre Mazot ya da Altın İstiyor

kira
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
14.08.2024 - 21:39

Elazığ’ın merkez Nailbey Mahallesi’nde 40 metrekarelik dükkanını kiraya vermek isteyen Fethi Ahmet Taş, kiracılara sunduğu ödeme seçenekleri ile şaşırttı! Seçenekler arasında 100 litre mazot bile var. 

İşte, detaylar..

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Kira fiyatlarının gündemden düşmediği bugünlerde ev sahiplerini de kiracıları da şaşırtan 'kiralık ilanı' Elazığ'dan geldi.

Kira fiyatlarının gündemden düşmediği bugünlerde ev sahiplerini de kiracıları da şaşırtan 'kiralık ilanı' Elazığ'dan geldi.

İş yerini kiralamak isteyen adam, kiracılara sunduğu ödeme seçenekleriyle herkesi hayrete düşürdü.

Böyle kiralık ilanı görülmedi: 100 litre mazot da seçenekler arasında!

Böyle kiralık ilanı görülmedi: 100 litre mazot da seçenekler arasında!

Nailbey Mahallesi’nde 40 metrekare dükkanı bulunan Fethi Ahmet Taş, kiracılara 3 seçenek sundu. Dükkanın camına astığı ilanda kira bedeli; 

  • Aylık 2 gram 24 ayar altın 

  • Aylık 100 litre mazot bedeli 

  • Yıllık 50.000 TL peşin olarak belirlendi.

Taş'ın daha önce de dükkanını 400 ekmek bedeline kiraya verdiği öğrenildi!

Taş'ın daha önce de dükkanını 400 ekmek bedeline kiraya verdiği öğrenildi!

Fethi Ahmet Taş'ın 400 ekmek bedelinde kira talep ettiği dönemde ekmek 7 liraymış. Takas usulüne geri döndüm diyen Taş, 'Bundan 100 veya 200 sene önce hep takas usulüydü. Bu para sistemi çıktıktan sonra para sistemi oldu. Aslında takas en iyi sistemdir.' diyor.

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