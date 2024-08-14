Mülk Sahiplerinin Kira Taleplerinde Son Nokta! Aylık 100 Litre Mazot ya da Altın İstiyor
Mülk Sahiplerinin Kira Taleplerinde Son Nokta! Aylık 100 Litre Mazot ya da Altın İstiyor
Elazığ’ın merkez Nailbey Mahallesi’nde 40 metrekarelik dükkanını kiraya vermek isteyen Fethi Ahmet Taş, kiracılara sunduğu ödeme seçenekleri ile şaşırttı! Seçenekler arasında 100 litre mazot bile var.
İşte, detaylar..
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Kira fiyatlarının gündemden düşmediği bugünlerde ev sahiplerini de kiracıları da şaşırtan 'kiralık ilanı' Elazığ'dan geldi.
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Böyle kiralık ilanı görülmedi: 100 litre mazot da seçenekler arasında!
Taş'ın daha önce de dükkanını 400 ekmek bedeline kiraya verdiği öğrenildi!
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