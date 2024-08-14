Mülk Sahiplerinin Kira Taleplerinde Son Nokta! Aylık 100 Litre Mazot ya da Altın İstiyor

Fethi Ahmet Taş'ın 400 ekmek bedelinde kira talep ettiği dönemde ekmek 7 liraymış. Takas usulüne geri döndüm diyen Taş, 'Bundan 100 veya 200 sene önce hep takas usulüydü. Bu para sistemi çıktıktan sonra para sistemi oldu. Aslında takas en iyi sistemdir.' diyor.