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Emeklilik Sistemi Değişecek mi? Bakan Vedat Işıkhan'dan Emekli Açıklaması

Emeklilik Sistemi Değişecek mi? Bakan Vedat Işıkhan'dan Emekli Açıklaması

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
21.10.2024 - 13:13

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AA Editör Masası’na konuk olup gündeme dair açıklamalarda bulundu. Emeklilik sisteminin değişimine dair bir çalışma olmadığının altını çizen Işıkhan, Yenidoğan Çetesi iddianamesinde adı geçen hastanelerin sözleşmelerinin durduğunu ve ödemelerinin feshedildiğini bildirdi.

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Anadolu Ajansı Editör Masası’na konuk olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gündeme dair soruları yanıtladı.

Anadolu Ajansı Editör Masası’na konuk olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gündeme dair soruları yanıtladı.

Emeklilere dair konuşan Işıkhan, emeklilik sisteminin değişimine dair bir çalışmalarının olmadığını belirtti.

Emeklilere dair konuşan Işıkhan, emeklilik sisteminin değişimine dair bir çalışmalarının olmadığını belirtti.

“Emeklilik şartları ile ilgili köklü değişlik öngörmüyoruz. Böyle bir çalışmamız söz konusu değil. Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliği ve emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmalarımız var. Temel hareket noktamız emeklilerimizin mevcut haklarını korumak ve geliştirmek.”

Son günlerde medyada 2024-2025 emeklilik maaşları arasındaki farkla ilgili düzenleme geleceği haberleri arttı. Işıkhan, bu konuya dair ise “Emeklilik sistemiyle çok fazla oynamayı düşünmüyoruz” yanıtını verdi.

Son günlerde medyada 2024-2025 emeklilik maaşları arasındaki farkla ilgili düzenleme geleceği haberleri arttı. Işıkhan, bu konuya dair ise “Emeklilik sistemiyle çok fazla oynamayı düşünmüyoruz” yanıtını verdi.

Işıkhan, Türkiye gündemine bomba gibi düşen Yenidoğan Çetesi’ne dair de konuştu. Hastanelerin sözleşmelerinin durdurulduğunu ve ödemelerin feshedildiğini dile getiren Işıkhan şunları anlattı:

Işıkhan, Türkiye gündemine bomba gibi düşen Yenidoğan Çetesi’ne dair de konuştu. Hastanelerin sözleşmelerinin durdurulduğunu ve ödemelerin feshedildiğini dile getiren Işıkhan şunları anlattı:

'CİMER başvurusu ile birlikte 2023'te süreci başlattık. Hastanelerdeki incelemelerimiz aylar öncesinde başladı.

Kamu zararına sebep olan reçetelerin ve tedavi yöntemlerinin teşhis edilmesi ayrı bir başlık olarak incelendi.

İki hastane için 29 Nisan'da Medilife Bağcılar, 9 Ağustos'ta Bağcılar Şafak Hastanesi ile söleşmeler feshedildi. Ödemeler de durduruldu.

Diğer hastanelerin de sözleşmeleri durduruldu ve ödemeleri feshedildi. Geçmiş dönem alacaklarına bloke konuldu. Geçmişe dönük ödemeleri faizi ile birlikte tahsil ediyoruz.”

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