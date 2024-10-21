Emeklilik Sistemi Değişecek mi? Bakan Vedat Işıkhan'dan Emekli Açıklaması

'CİMER başvurusu ile birlikte 2023'te süreci başlattık. Hastanelerdeki incelemelerimiz aylar öncesinde başladı.

Kamu zararına sebep olan reçetelerin ve tedavi yöntemlerinin teşhis edilmesi ayrı bir başlık olarak incelendi.

İki hastane için 29 Nisan'da Medilife Bağcılar, 9 Ağustos'ta Bağcılar Şafak Hastanesi ile söleşmeler feshedildi. Ödemeler de durduruldu.

Diğer hastanelerin de sözleşmeleri durduruldu ve ödemeleri feshedildi. Geçmiş dönem alacaklarına bloke konuldu. Geçmişe dönük ödemeleri faizi ile birlikte tahsil ediyoruz.”