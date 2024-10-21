Emeklilik Sistemi Değişecek mi? Bakan Vedat Işıkhan'dan Emekli Açıklaması
Emeklilik Sistemi Değişecek mi? Bakan Vedat Işıkhan'dan Emekli Açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AA Editör Masası’na konuk olup gündeme dair açıklamalarda bulundu. Emeklilik sisteminin değişimine dair bir çalışma olmadığının altını çizen Işıkhan, Yenidoğan Çetesi iddianamesinde adı geçen hastanelerin sözleşmelerinin durduğunu ve ödemelerinin feshedildiğini bildirdi.
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Anadolu Ajansı Editör Masası’na konuk olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gündeme dair soruları yanıtladı.
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Emeklilere dair konuşan Işıkhan, emeklilik sisteminin değişimine dair bir çalışmalarının olmadığını belirtti.
Son günlerde medyada 2024-2025 emeklilik maaşları arasındaki farkla ilgili düzenleme geleceği haberleri arttı. Işıkhan, bu konuya dair ise “Emeklilik sistemiyle çok fazla oynamayı düşünmüyoruz” yanıtını verdi.
Işıkhan, Türkiye gündemine bomba gibi düşen Yenidoğan Çetesi’ne dair de konuştu. Hastanelerin sözleşmelerinin durdurulduğunu ve ödemelerin feshedildiğini dile getiren Işıkhan şunları anlattı:
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