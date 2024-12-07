Asgari Ücret 2025 Zammında Masada Konuşulan Rakamlar

Her sene yapılan asgari ücret zammı için maraton, 10 Aralık Salı günü başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 10 Aralık Salı günü ilk toplantısını gerçekleştirecek ve bu ay içerisinde toplamda dört toplantı yapacak. Bu toplantıların sonunda 2025 asgari ücreti belli olacak. Asgari ücrete yapılacak 2025 zammı, gün yaklaştıkça şekilleniyor. Hükümet, hedeflenen ve gerçekteki enflasyon arasında bir oran arayışındayken, ekonomistler ve uzmanlar zammın yüzde 35'i bulabileceğini dile getiriyor. Sabah gazetesinden Önder Yılmaz, asgari ücret için masada konuşulan rakamları yazdı.

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