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Asgari Ücret 2025 Zammında Masada Konuşulan Rakamlar

Asgari Ücret 2025 Zammında Masada Konuşulan Rakamlar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.12.2024 - 09:45

Her sene yapılan asgari ücret zammı için maraton, 10 Aralık Salı günü başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 10 Aralık Salı günü ilk toplantısını gerçekleştirecek ve bu ay içerisinde toplamda dört toplantı yapacak. Bu toplantıların sonunda 2025 asgari ücreti belli olacak. Asgari ücrete yapılacak 2025 zammı, gün yaklaştıkça şekilleniyor. Hükümet, hedeflenen ve gerçekteki enflasyon arasında bir oran arayışındayken, ekonomistler ve uzmanlar zammın yüzde 35'i bulabileceğini dile getiriyor. Sabah gazetesinden Önder Yılmaz, asgari ücret için masada konuşulan rakamları yazdı.

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Asgari ücret merakla beklenirken süreç 10 Aralık Salı günü başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu ay dört kez toplanacak.

Asgari ücret merakla beklenirken süreç 10 Aralık Salı günü başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu ay dört kez toplanacak.

2025 Ocak ayı yaklaştıkça, tahminler art arda sıralanıyor. Tahminler genellikle yüzde 20'den başlıyor ve yüzde 45'e kadar ulaşıyor. Hükümetin zam oranını belirlerken sık sık yaptığı enflasyon vurgusu dikkat çekiyor.

2025 Ocak ayı yaklaştıkça, tahminler art arda sıralanıyor. Tahminler genellikle yüzde 20'den başlıyor ve yüzde 45'e kadar ulaşıyor. Hükümetin zam oranını belirlerken sık sık yaptığı enflasyon vurgusu dikkat çekiyor.

Hedeflenen ve gerçekte olan enflasyon arasında denge gözetilerek asgari ücret zammı bekleniyor. Sabah gazetesinden Önder Yılmaz, masada konuşulan rakamları yazdı.

Hedeflenen ve gerçekte olan enflasyon arasında denge gözetilerek asgari ücret zammı bekleniyor. Sabah gazetesinden Önder Yılmaz, masada konuşulan rakamları yazdı.

Uzmanlara göre masada olan en güç tahmin yüzde 35 oranında bir zam.

Uzmanlara göre masada olan en güç tahmin yüzde 35 oranında bir zam.

Eğer asgari ücrete yüzde 35 zam yapılırsa mevcut 17 bin 2 TL olan ücret 22 bin 952 liraya ulaşacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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