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76 Bin Lira Maaş Alan Profesör Yoksulluk Sınırı Altında Nasıl Yaşadığını Anlattı

76 Bin Lira Maaş Alan Profesör Yoksulluk Sınırı Altında Nasıl Yaşadığını Anlattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.12.2024 - 23:24

Hukukçu akademisyen Prof. Dr. Bahadır Erdem, Halk TV’de yayınlanan İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programına katıldı. Ekonomiye dair çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Erdem, aldığı maaşı açıkladı. 76 bin TL maaş aldığını söyleyen Erdem, avukat emeklisi eşinin ise 13 bin lira maaş aldığını ifade etti. 

Erdem, “Benim 3 çocuğum var. Yoksulluk sınırı 4 kişilik aile için 60 bin lira 5. kişiyi ekleyince ben yoksulluk sınırı altında kalıyorum” sözleriyle isyan etti.

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Akademisyen Prof. Dr. Bahadır Erdem, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah yayınına katıldı. Asgari ücret ve emekli maaşlarına değinen Erdem, yaşanılan ekonomik zorluklara dair çarpıcı yorumlarda bulundu.

Akademisyen Prof. Dr. Bahadır Erdem, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah yayınına katıldı. Asgari ücret ve emekli maaşlarına değinen Erdem, yaşanılan ekonomik zorluklara dair çarpıcı yorumlarda bulundu.

76 bin TL maaş aldığını söyleyen Erdem, 3 çocuğu olduğunu ve yoksulluk sınırının 4 kişilik aile için 60 bin lira olduğunun altını çizerek isyan etti.

76 bin TL maaş aldığını söyleyen Erdem, 3 çocuğu olduğunu ve yoksulluk sınırının 4 kişilik aile için 60 bin lira olduğunun altını çizerek isyan etti.

“Benim profesörlük maaşım 76 bin lira. Benim 3 çocuğum var. Yoksulluk sınırı 4 kişilik aile için 60 bin lira 5. kişiyi ekleyince ben yoksulluk sınırı altında kalıyorum. Emeklilere karşı utanıyoruz artık.'

Eşinin avukat emeklisi olduğunu da dile getiren Erdem, “Bir avukat emeklisinin maaşı 13-14 bin TL” ifadelerini kullandı.

Eşinin avukat emeklisi olduğunu da dile getiren Erdem, “Bir avukat emeklisinin maaşı 13-14 bin TL” ifadelerini kullandı.

Erdem'in sözleri şöyle:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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