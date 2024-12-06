76 Bin Lira Maaş Alan Profesör Yoksulluk Sınırı Altında Nasıl Yaşadığını Anlattı

Hukukçu akademisyen Prof. Dr. Bahadır Erdem, Halk TV’de yayınlanan İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programına katıldı. Ekonomiye dair çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Erdem, aldığı maaşı açıkladı. 76 bin TL maaş aldığını söyleyen Erdem, avukat emeklisi eşinin ise 13 bin lira maaş aldığını ifade etti.

Erdem, “Benim 3 çocuğum var. Yoksulluk sınırı 4 kişilik aile için 60 bin lira 5. kişiyi ekleyince ben yoksulluk sınırı altında kalıyorum” sözleriyle isyan etti.

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