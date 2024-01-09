Yüz Ekşiten Kelime Şakalarından Hailey'nin Cilt Bakımı Sırlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yüz Ekşiten Kelime Şakalarından Hailey'nin Cilt Bakımı Sırlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Salı günü Twitter ya da yeni ismiyle X'te nelere gülünmüş, neler konuşulmuş diye göz atalım dedik.
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
Bralet kelimesi öğrenilmiş.
Enerjinin fazlası da zarar.
Çok iyi anı!
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Saatlerce TikTok izlenir.
Böyle değildi sanki...
Güzel şaka...
Haklı bir isyan!
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Depresyon tam olarak böyle bir şey değil gibi...
Sapık ama dürüst sapık.
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