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Yüz Ekşiten Kelime Şakalarından Hailey'nin Cilt Bakımı Sırlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Yüz Ekşiten Kelime Şakalarından Hailey'nin Cilt Bakımı Sırlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
09.01.2024 - 18:46

Salı günü Twitter ya da yeni ismiyle X'te nelere gülünmüş, neler konuşulmuş diye göz atalım dedik.

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Bralet kelimesi öğrenilmiş.

Bralet kelimesi öğrenilmiş.
twitter.com

Enerjinin fazlası da zarar.

Enerjinin fazlası da zarar.
twitter.com

Çok iyi anı!

Çok iyi anı!
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Saatlerce TikTok izlenir.

Saatlerce TikTok izlenir.
twitter.com

Böyle değildi sanki...

Böyle değildi sanki...
twitter.com

Güzel şaka...

Güzel şaka...
twitter.com

Günün kedisini de salalım.

Haklı bir isyan!

Haklı bir isyan!
twitter.com
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Depresyon tam olarak böyle bir şey değil gibi...

Depresyon tam olarak böyle bir şey değil gibi...
twitter.com

Sapık ama dürüst sapık.

Sapık ama dürüst sapık.
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

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