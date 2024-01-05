Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Yılın ilk haftasının en komik paylaşımlarına göz atalım.
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
Mahremiyet önemli!
İptal edilen maçla ilgili çok mizah döndü.
Çok iyi tespit.
👇
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Garip geldi.
Ekmeğini yemiş.
Gerçekten unutmamış.
Hadi inşallah!
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Ceketimi satar okuturum!
Alev aynısını Apo'dan isteyebilir.
Helal olsun Özgür Bey!
Hayal gücüne hayran kaldık.
Çok ağır laf!
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Kim bulduysa helal olsun!
Gülmemeliyim.
Biri hanımcılık mı dedi?
👇
Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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