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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
05.01.2024 - 17:46

Yılın ilk haftasının en komik paylaşımlarına göz atalım.

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Mahremiyet önemli!

Mahremiyet önemli!
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İptal edilen maçla ilgili çok mizah döndü.

İptal edilen maçla ilgili çok mizah döndü.
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Çok iyi tespit.

Çok iyi tespit.
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👇

👇
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Garip geldi.

Garip geldi.
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Ekmeğini yemiş.

Ekmeğini yemiş.
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👇

Gerçekten unutmamış.

Gerçekten unutmamış.
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Hadi inşallah!

Hadi inşallah!
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Ceketimi satar okuturum!

Ceketimi satar okuturum!
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Alev aynısını Apo'dan isteyebilir.

Alev aynısını Apo'dan isteyebilir.
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Helal olsun Özgür Bey!

Helal olsun Özgür Bey!
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Hayal gücüne hayran kaldık.

Hayal gücüne hayran kaldık.
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Çok ağır laf!

Çok ağır laf!
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Kim bulduysa helal olsun!

Kim bulduysa helal olsun!
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Gülmemeliyim.

Gülmemeliyim.
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Biri hanımcılık mı dedi?

Biri hanımcılık mı dedi?
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👇

👇
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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