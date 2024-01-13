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Cips Yiyen Kediyi Yargılayan Sosyal Medya Kullanıcısına Soğuk Baklava Yiyen Kedi Şoku Timeline'ı Şenlendirdi

Cips Yiyen Kediyi Yargılayan Sosyal Medya Kullanıcısına Soğuk Baklava Yiyen Kedi Şoku Timeline'ı Şenlendirdi

Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 18:53

Kedisinin cips yediğini paylaşan bir sosyal medya kullanıcısına gelen 'cips zararlı değil mi?' yorumlarına karşılık kedisinin 6 tane soğuk baklava yediğini söyleyen sosyal medya kullanıcısı timeline'a eğlenceli dakikalar yaşattı.

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Umursamaz tavırlarıyla tanınan kedileri sevmeyen yoktur diye düşünüyoruz.

Umursamaz tavırlarıyla tanınan kedileri sevmeyen yoktur diye düşünüyoruz.

Canları istediği gibi yaşayan, sadece sevilmek istediğinde size yanaşan ve canı istemezse yerinden bile kaldıramayacağınız kediler oldukça şahsına münhasır varlıklar.

Canları istediği gibi yaşayan, sadece sevilmek istediğinde size yanaşan ve canı istemezse yerinden bile kaldıramayacağınız kediler oldukça şahsına münhasır varlıklar.

Onların bir de yemek tutkuları var ki... Yediğiniz hatta yemediğiniz her şeyin bir anda ortağı olabiliyorlar.

Onların bir de yemek tutkuları var ki... Yediğiniz hatta yemediğiniz her şeyin bir anda ortağı olabiliyorlar.

Kedisinin cips yediğini paylaşan sosyal medya kullanıcısına gelen yorumu görmüşsünüzdür 👇🏼

Kedisinin cips yediğini paylaşan sosyal medya kullanıcısına gelen yorumu görmüşsünüzdür 👇🏼

6 tane soğuk baklava yiyen kedinin kendisini daha çok şaşırttığına eminiz. Hatta bir tek onu değil tüm Twitter ahalisini.

6 tane soğuk baklava yiyen kedinin kendisini daha çok şaşırttığına eminiz. Hatta bir tek onu değil tüm Twitter ahalisini.
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Gelin 6 soğuk baklava yiyerek herkesi şoke eden kediye gelen yorumlara birlikte bakalım!

Gelin 6 soğuk baklava yiyerek herkesi şoke eden kediye gelen yorumlara birlikte bakalım!
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Sizin kedinizin yediği garip yiyecekler var mı? Yorumlarda buluşalım!

Sizin kedinizin yediği garip yiyecekler var mı? Yorumlarda buluşalım!
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