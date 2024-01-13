Yurdum İnsanının Yaratıcılığını Sergilemede Bir Dünya Markası Olduğunu Göstererek Tebessüm Ettiren Kareler
Yurdum İnsanının Yaratıcılığını Sergilemede Bir Dünya Markası Olduğunu Göstererek Tebessüm Ettiren Kareler
Haftalık paylaşımlarıyla birlikte hepimize gülme krizine sokan Twitter kullanıcılarından enstantaneleri sizin için derledik. Siz de içeriğimizi merak ediyorsanız sizi şöyle alalım.👇
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1. Hazırsanız başlayalım...
2. Cümleyi okuyan herkes "Benden af bekleme" dedi bile.
3. Diziyi tekrar izlemeye gidiyorum.
4. Bu cümle çevrilemez sadece hissedilir.😉
5. 😂 😂 😂
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6. Boşuna ikon demiyoruz Seda Sayan'a...
7. Tüh ya (!) 😂
8. Fena patladım bu paylaşıma...
9. Biri bana bundan alsın lütfen.
10. Yok ya unuttum dediğim ihanetin tazeliği:
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11. Bu böyle bir şey değil ya.😂
12. Haftaya görüşmek üzere.👋
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