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Yurdum İnsanının Yaratıcılığını Sergilemede Bir Dünya Markası Olduğunu Göstererek Tebessüm Ettiren Kareler

Yurdum İnsanının Yaratıcılığını Sergilemede Bir Dünya Markası Olduğunu Göstererek Tebessüm Ettiren Kareler

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Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
13.01.2024 - 15:46

Haftalık paylaşımlarıyla birlikte hepimize gülme krizine sokan Twitter kullanıcılarından enstantaneleri sizin için derledik. Siz de içeriğimizi merak ediyorsanız sizi şöyle alalım.👇

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1. Hazırsanız başlayalım...

1. Hazırsanız başlayalım...
twitter.com

2. Cümleyi okuyan herkes "Benden af bekleme" dedi bile.

2. Cümleyi okuyan herkes "Benden af bekleme" dedi bile.
twitter.com

3. Diziyi tekrar izlemeye gidiyorum.

3. Diziyi tekrar izlemeye gidiyorum.
twitter.com

4. Bu cümle çevrilemez sadece hissedilir.😉

4. Bu cümle çevrilemez sadece hissedilir.😉
twitter.com

5. 😂 😂 😂

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6. Boşuna ikon demiyoruz Seda Sayan'a...

6. Boşuna ikon demiyoruz Seda Sayan'a...
twitter.com

7. Tüh ya (!) 😂

7. Tüh ya (!) 😂
twitter.com

8. Fena patladım bu paylaşıma...

8. Fena patladım bu paylaşıma...
twitter.com

9. Biri bana bundan alsın lütfen.

9. Biri bana bundan alsın lütfen.
twitter.com

10. Yok ya unuttum dediğim ihanetin tazeliği:

10. Yok ya unuttum dediğim ihanetin tazeliği:
twitter.com
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11. Bu böyle bir şey değil ya.😂

11. Bu böyle bir şey değil ya.😂
twitter.com

12. Haftaya görüşmek üzere.👋

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