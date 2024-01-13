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Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek 15 Bahtsız Kişi

Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek 15 Bahtsız Kişi

Sosyal Medya Goygoy
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
13.01.2024 - 14:31

Bazı insanlar gerçekten şanssız olmak için doğmuşlar, öyle ki çöle düşseler karşılarına kutup ayısı çıkabilir. Böyle tipleri görünce şanssızlıkları karşısında 'Çok şükür bugün de başımıza bir şey gelmedi' diyoruz.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/
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1. Hazırsanız başlayalım...

1. Hazırsanız başlayalım...

2. "Arkadaşım, köpeğinin eğitimli olduğunu söylemişti."

2. "Arkadaşım, köpeğinin eğitimli olduğunu söylemişti."

3. "Pizzaların şekli ne zamandır böyle?"

3. "Pizzaların şekli ne zamandır böyle?"

4. "İşe gitmek için kullandığım yol artık yok."

4. "İşe gitmek için kullandığım yol artık yok."

5. "2024 ilk aydan şovunu yapıyor."

5. "2024 ilk aydan şovunu yapıyor."
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6. İyi ki içinde birisi yokmuş.🙏

6. İyi ki içinde birisi yokmuş.🙏

7. "Kedim kusmuğunu mouse'un yanına gömmeye karar vermiş."

7. "Kedim kusmuğunu mouse'un yanına gömmeye karar vermiş."

8. "Şu koca yırtığı nasıl fark etmemiş olabilirim?"

8. "Şu koca yırtığı nasıl fark etmemiş olabilirim?"

9. "Araba kapısı vs. telefon"

9. "Araba kapısı vs. telefon"

10. "Yemek yiyeceğim tabak kırıldı."

10. "Yemek yiyeceğim tabak kırıldı."
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11. "Eve yeni taşındık ve köpeğim merdivenleri kemirmeye başladı."

11. "Eve yeni taşındık ve köpeğim merdivenleri kemirmeye başladı."

12. "İnanın nasıl olduğunu ben de bilmiyorum."

12. "İnanın nasıl olduğunu ben de bilmiyorum."

13. "Yılın sakarı olabilirim."

13. "Yılın sakarı olabilirim."

14. "Eşimin yeni arabası..."

14. "Eşimin yeni arabası..."

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

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