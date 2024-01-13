Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek 15 Bahtsız Kişi
Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek 15 Bahtsız Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/
Bazı insanlar gerçekten şanssız olmak için doğmuşlar, öyle ki çöle düşseler karşılarına kutup ayısı çıkabilir. Böyle tipleri görünce şanssızlıkları karşısında 'Çok şükür bugün de başımıza bir şey gelmedi' diyoruz.
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1. Hazırsanız başlayalım...
2. "Arkadaşım, köpeğinin eğitimli olduğunu söylemişti."
3. "Pizzaların şekli ne zamandır böyle?"
4. "İşe gitmek için kullandığım yol artık yok."
5. "2024 ilk aydan şovunu yapıyor."
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6. İyi ki içinde birisi yokmuş.🙏
7. "Kedim kusmuğunu mouse'un yanına gömmeye karar vermiş."
8. "Şu koca yırtığı nasıl fark etmemiş olabilirim?"
9. "Araba kapısı vs. telefon"
10. "Yemek yiyeceğim tabak kırıldı."
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11. "Eve yeni taşındık ve köpeğim merdivenleri kemirmeye başladı."
12. "İnanın nasıl olduğunu ben de bilmiyorum."
13. "Yılın sakarı olabilirim."
14. "Eşimin yeni arabası..."
15. Haftaya görüşmek üzere.👋
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