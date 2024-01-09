Reddit Kullanıcısının Ürkütücü Hikayesinden Sonra Bir Daha Hiçbir Lambaya Uzun Süre Bakamayacaksınız
Reddit Kullanıcısının Ürkütücü Hikayesinden Sonra Bir Daha Hiçbir Lambaya Uzun Süre Bakamayacaksınız
Son zamanlarda sosyal medyada gündem olan Reddit kullanıcısının hikayesi size kendinizi sorgulatacak. Bir gün uyandığınızda son 10 yıldır yaşadığınız her şeyin yalan olduğunu düşünün ve gelin detaylara birlikte bakalım!
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Şimdi dinleyeceğiniz hikayeden sonra bir daha hiçbir lambaya uzun süre bakamayacağınıza eminiz. Hazırsanız hadi, başlayalım!
Bir Reddit kullanıcısı bir gün üniversitedeki son döneminde bir futbolcu tarafından saldırıya uğradı. Kullanıcının bilinci aldığı darbe sonucunda kapandı ve kendini yeni bir hayatın içerisinde buldu.
Reddit kullanıcısı, harika bir kadınla tanıştı ve tam iki yıl sonra onunla evlendi. Hatta bu kadından bir de kız çocuğu oldu.
Reddit kullanıcısının işi de eşi de hayatı da harikaydı. Evden çalışan kullanıcının kızı iki yaşındayken bir de oğlu oldu. Kullanıcı, her sabah uyandığında çocuklarının ve eşinin varlığıyla mutlu oluyordu.
Reddit kullanıcısı bir gün kanepede otururken lambanın perspektifin de bir gariplik olduğunu fark etti. Lambaya o kadar takıldı ki o gece boyunca sadece lambayı izledi.
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Kullanıcı yemek yemeyi hatta tuvalete gitmeyi bile bırakarak sadece lambayı izledi. Reddit kullanıcısının eşi iyice endişelenmeden önce bu durum tam 3 gün boyunca sürdü.
Sonra Reddit kullanıcısı lambaya bakarken birilerinin onunla konuşmaya çalıştığını fark etti. Bu durum onun bilincinin dağılmasına eşinin ise delirmesine neden oluyordu.
Her şey açığa kavuşmadan önce kullanıcının eşi çocuklarını aldı ve annesinin evine götürdü. O andan sonra Reddit kullanıcısı lambanın da evin de eşinin ve çocuklarının da gerçek olmadığını fark etti.
Reddit kullanıcısı lambanın gittikçe daha geniş bir alan kapladığını ve derinleştiğini fark etti. Artık tek görebildiği kırmızıydı.
Reddit kullanıcısı etrafında birçok ses duydu, acının farkına vardı ve gözlerini açtığında etrafında insanların beklediğini gördü.
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Aslında komada olduğunu ve son 10 yılının bir yalandan ibaret olduğunu fark eden Reddit kullanıcısı, yaklaşık 3 yıl boyunca derin bir depresyon yaşadı. Çünkü aslında var olmayan karısının ve çocuklarının yasını tutuyordu.
Bir Reddit kullanıcısının bu ürkütücü hikayesi son dönemde TikTok'ta da oldukça popüler.
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Siz bir gün uyansanız ve yaşadığınız her şeyin bir rüyadan ibaret olduğunu öğrenseniz ne yapardınız? Yorumlarda buluşalım!
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