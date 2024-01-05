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Sims'te Bile Aldatılanlardan Lazerci Ablalarla Samimiyet Seviyesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Sims'te Bile Aldatılanlardan Lazerci Ablalarla Samimiyet Seviyesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
05.01.2024 - 20:02

Yılın ilk Cuma gününü son 24 saatin en komik paylaşımlarıyla kapatalım!

İyi eğlenceler 🚀

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Başlıyoruz!

Başlıyoruz!

Bir gün tabağı değil.

Bir gün tabağı değil.
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Samimiyet işleri o kadar arttı mı?

Samimiyet işleri o kadar arttı mı?
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Okurken yordu...

Okurken yordu...
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👇

👇
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Heves mi kaldı?

Heves mi kaldı?
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Hayırlısı artık.

Hayırlısı artık.
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Çok para vermeye gerek yok denen telefonun kamera kalitesi

Çok para vermeye gerek yok denen telefonun kamera kalitesi
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İyi durumda değilsin.

İyi durumda değilsin.
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Oyun nihayetinde.

Oyun nihayetinde.
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Hanımcılık!

Hanımcılık!
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Wow!

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

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