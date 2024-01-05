Sims'te Bile Aldatılanlardan Lazerci Ablalarla Samimiyet Seviyesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Sims'te Bile Aldatılanlardan Lazerci Ablalarla Samimiyet Seviyesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yılın ilk Cuma gününü son 24 saatin en komik paylaşımlarıyla kapatalım!
İyi eğlenceler 🚀
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Başlıyoruz!
Bir gün tabağı değil.
Samimiyet işleri o kadar arttı mı?
Okurken yordu...
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Heves mi kaldı?
Hayırlısı artık.
Çok para vermeye gerek yok denen telefonun kamera kalitesi
İyi durumda değilsin.
Oyun nihayetinde.
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Hanımcılık!
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